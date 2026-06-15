La Devallada de Carretons de las Festes de Sant Pere 2026 volvió a llenar de emoción las calles de Andratx con la participación de 13 vehículos artesanales, algunos llegados desde diferentes puntos de Mallorca

Los participantes se concentraron en el aparcamiento del cementerio antes de iniciar un recorrido que este año ha sido el más largo de la historia de la prueba. Curvas muy cerradas, gran velocidad y un salto a mitad del trazado ofrecieron imágenes espectaculares para el numeroso público que siguió la competición.

El punto álgido de la jornada se vivió en la Plaça des Pou, donde se concentró una gran cantidad de espectadores para presenciar uno de los tramos más exigentes del circuito.

Entre el público estuvo también la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, que siguió la prueba durante toda la jornada y animó especialmente a los bólidos locales.

La actividad ha sido organizada por el Departament de Festes del Ajuntament d’Andratx, dirigido por el concejal Iván Sánchez, con la colaboración de las peñas de Andratx, la Policía Local, Protección Civil y un dispositivo sanitario con ambulancia.

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