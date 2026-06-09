El Grupo de Memoria visita el Archivo Municipal de Andratx con motivo del Día Internacional de los Archivos
La iniciativa ha permitido acercar a los participantes a un servicio fundamental para la conservación de la historia local
Con motivo del Día Internacional de los Archivos, el Ayuntamiento de Andratx ha organizado una visita guiada al Archivo Municipal para conmemorar esta efeméride y dar a conocer sus instalaciones, así como la labor que se desarrolla para preservar la memoria documental del municipio.
Una treintena de personas del Grupo de Memoria han participado en esta actividad, acompañadas por la concejala de Servicios Municipales, Laura Monedero, y la concejala de Cultura, Mady Juan.
Durante la visita, las técnicas del archivo explicaron la historia de las dependencias, su evolución a lo largo de los años y las funciones que se realizan para garantizar la conservación, catalogación y custodia de los documentos municipales. Los asistentes también pudieron conocer de primera mano parte de los fondos documentales que forman parte del patrimonio histórico de Andratx.
La iniciativa ha permitido acercar a los participantes a un servicio fundamental para la conservación de la historia local y para garantizar el acceso a la información y al patrimonio documental del municipio.
La concejala de Servicios Municipales, Laura Monedero, destacó que “el Archivo Municipal es una pieza clave para conservar la memoria colectiva de Andratx. Con esta visita hemos querido acercar su trabajo a la ciudadanía y poner en valor la labor que realizan sus profesionales para proteger y preservar nuestro patrimonio documental para las generaciones presentes y futuras”.
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