Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gerente Son EspasesMiquel Barceló Sagrada FamiliaBiel MesquidaRCD MallorcaParque hinchable
instagramlinkedin

El Grupo de Memoria visita el Archivo Municipal de Andratx con motivo del Día Internacional de los Archivos

La iniciativa ha permitido acercar a los participantes a un servicio fundamental para la conservación de la historia local

El Grupo de Memoria visita el Archivo Municipal de Andratx con motivo del Día Internacional de los Archivos

El Grupo de Memoria visita el Archivo Municipal de Andratx con motivo del Día Internacional de los Archivos

Ver galería

El Grupo de Memoria visita el Archivo Municipal de Andratx con motivo del Día Internacional de los Archivos / Ajuntament d'Andratx

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Especiales

Andratx

Con motivo del Día Internacional de los Archivos, el Ayuntamiento de Andratx ha organizado una visita guiada al Archivo Municipal para conmemorar esta efeméride y dar a conocer sus instalaciones, así como la labor que se desarrolla para preservar la memoria documental del municipio.

Una treintena de personas del Grupo de Memoria han participado en esta actividad, acompañadas por la concejala de Servicios Municipales, Laura Monedero, y la concejala de Cultura, Mady Juan.

Durante la visita, las técnicas del archivo explicaron la historia de las dependencias, su evolución a lo largo de los años y las funciones que se realizan para garantizar la conservación, catalogación y custodia de los documentos municipales. Los asistentes también pudieron conocer de primera mano parte de los fondos documentales que forman parte del patrimonio histórico de Andratx.

La iniciativa ha permitido acercar a los participantes a un servicio fundamental para la conservación de la historia local y para garantizar el acceso a la información y al patrimonio documental del municipio.

Noticias relacionadas

La concejala de Servicios Municipales, Laura Monedero, destacó que “el Archivo Municipal es una pieza clave para conservar la memoria colectiva de Andratx. Con esta visita hemos querido acercar su trabajo a la ciudadanía y poner en valor la labor que realizan sus profesionales para proteger y preservar nuestro patrimonio documental para las generaciones presentes y futuras”.

TEMAS

  • memoria
  • patrimonio
  • Cultura
  • Ayuntamiento de Andratx
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Denuncian ante fiscalía al jefe de la Policía Local de Palma por borrar unas imágenes
  2. Un mallorquín consigue grabar una escena casi nunca vista: un cachalote y su cría devorando un calamar gigante en pleno océano
  3. Hipercentro celebra sus primeros 40 años con el estreno de nuevas instalaciones
  4. El Informe Fènix sitúa a Baleares como uno de los grandes ejemplos del modelo económico que 'empobrece' a la población pese al crecimiento
  5. Los policías que auxiliaron a la joven en Son Gotleu: 'Nunca habíamos vivido una situación tan al límite
  6. Manifestación antisaturación turística en Mallorca el 26J: Prohens ya ha perdido el miedo a las protestas
  7. El Paseo del Born de Palma se consolida como epicentro del lujo: Loewe vuelve a sus orígenes en Mallorca con una nueva tienda
  8. Alarma en Son Espases: un joven provoca un incendio en un box de Psiquiatría

EEUU señala a Alibaba, Baidu y BYD por supuestos vínculos militares chinos

EEUU señala a Alibaba, Baidu y BYD por supuestos vínculos militares chinos

El papa critica la "lógica del interés y del lucro" en su encuentro con los voluntarios

El papa critica la "lógica del interés y del lucro" en su encuentro con los voluntarios

Descubren un crustáceo gigante capaz de permanecer cinco años seguidos sin comer

Descubren un crustáceo gigante capaz de permanecer cinco años seguidos sin comer

El joven que apuñaló a otro con un sacacorchos: "Me dijo que le hiciera una felación, cogió un cuchillo y me defendí"

El joven que apuñaló a otro con un sacacorchos: "Me dijo que le hiciera una felación, cogió un cuchillo y me defendí"

Chiara Ferragni y Laura Escanes, protagonistas de un exclusivo viaje de influencers a Mallorca

Chiara Ferragni y Laura Escanes, protagonistas de un exclusivo viaje de influencers a Mallorca

VÍDEO | Miquel Barceló espera a las puertas de la Gloria de la Sagrada Familia

Un hombre de 44 años herido leve al chocar dos patinetes en un cruce en Palma

Un hombre de 44 años herido leve al chocar dos patinetes en un cruce en Palma
Tracking Pixel Contents