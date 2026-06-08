Andratx impulsa el deporte local con nuevas ayudas para clubes con presencia nacional

El Ayuntamiento de Andratx ha aprobado una convocatoria de subvenciones destinada a los clubes deportivos del municipio que participan en ligas nacionales oficiales disputadas fuera de las Illes Balears durante la temporada 2025-2026. La iniciativa cuenta con una dotación económica de 85.000 euros y tiene como objetivo reforzar el apoyo municipal a las entidades que representan a Andratx en competiciones de ámbito estatal.

Las ayudas están dirigidas a asociaciones y entidades deportivas sin ánimo de lucro inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Andratx y con domicilio social en el municipio.

Las subvenciones permitirán cubrir gastos vinculados directamente a la participación en competiciones nacionales, como licencias federativas, seguros, cuotas de inscripción, arbitrajes, equipaciones, material deportivo y personal relacionado con la actividad deportiva.

El importe de las ayudas se distribuirá mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, valorando aspectos como el número de desplazamientos realizados fuera de las Illes Balears, el número de deportistas participantes y la categoría de la competición en la que participa cada club.

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Andratx. El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 16 de junio de 2026.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que “los clubes deportivos del municipio realizan una labor imprescindible tanto en la promoción del deporte como en la transmisión de valores entre nuestros jóvenes. Con esta convocatoria queremos seguir apoyando a las entidades que representan a Andratx en todo el país y que realizan un importante esfuerzo económico para competir fuera de las Illes Balears”.

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Gonzalvo ha añadido que “el deporte es una herramienta de cohesión social, salud y proyección del municipio, y desde el Ayuntamiento seguiremos impulsando iniciativas que ayuden a nuestros clubes a crecer y a seguir llevando el nombre de Andratx a las competiciones de ámbito nacional”.