Ayuntamiento de Andratx destina más de 17.000 euros a proyectos de mejora del medio ambiente urbano.

El Ayuntamiento de Andratx ha aprobado la resolución provisional de concesión de las subvenciones destinadas a la mejora del medio ambiente urbano en el municipio durante el año 2026. La convocatoria cuenta con una dotación total de 17.231,83 euros y permitirá apoyar iniciativas impulsadas por asociaciones de madres y padres, entidades sociales y organizaciones sin ánimo de lucro comprometidas con la sostenibilidad y la conservación del entorno.

La resolución, aprobada por la Junta de Govern Local el pasado 22 de mayo, contempla ayudas para seis entidades que desarrollan proyectos vinculados a la protección ambiental, la sensibilización ciudadana y la mejora de los espacios urbanos.

Entre los beneficiarios figuran la Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Port d’Andratx, la AFA CEIP Els Molins de s’Arracó, Cruz Roja Española, la Associació Amics de Sant Elm, la Fundación Clean Wave y la Fundación Save The Med.

La Fundación Save The Med recibirá una subvención provisional de 5.061,88 euros, mientras que la Fundación Clean Wave contará con una ayuda de 3.584,92 euros. Por su parte, la Associació Amics de Sant Elm dispondrá de 2.880 euros para el desarrollo de sus iniciativas, y Cruz Roja Española recibirá 2.865,24 euros. Las ayudas también alcanzan a las asociaciones de familias de alumnos del Port d’Andratx y de s’Arracó, con importes de 1.451,18 euros y 1.388,61 euros, respectivamente.

Las entidades disponen ahora de un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones. Una vez finalizado este trámite, y en caso de no presentarse reclamaciones, la resolución adquirirá carácter definitivo.

Según establecen las bases de la convocatoria, las inversiones subvencionadas deberán ejecutarse y abonarse antes del 31 de octubre de 2026, mientras que el plazo para justificar las actuaciones y solicitar el abono de las ayudas finalizará el 10 de noviembre.

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La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que “estas ayudas reflejan el compromiso municipal con la protección del medio ambiente y con las entidades que, desde distintos ámbitos, trabajan para hacer de Andratx un municipio más sostenible y respetuoso con su entorno”. Gonzalvo ha añadido que “la colaboración con asociaciones, centros educativos y organizaciones especializadas es fundamental para impulsar proyectos que contribuyan a conservar nuestro patrimonio natural y a concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de cuidar el medio ambiente”.