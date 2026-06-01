La playa de Sant Elm, Bandera Azul un año más

La playa de Sant Elm vuelve a contar, por segundo año consecutivo, con la Bandera Azul, un reconocimiento internacional que certifica la calidad ambiental de sus aguas, la seguridad, los servicios y la gestión sostenible de este enclave del litoral andritxol.

El pasado viernes, la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, junto al regidor de Medio Ambiente, Antoni Nicolau, y el inspector de Medio Ambiente, Antonio Agudo, presidieron el acto de izado de la Bandera Azul en el principal arenal de Sant Elm, renovando así una distinción que sitúa a esta playa entre los referentes de calidad del litoral balear.

La playa dispone de un completo dispositivo de servicios para usuarios y visitantes, integrado por servicio de socorrismo, dos torres de vigilancia estática, un módulo de primeros auxilios y un servicio de atención al baño para personas con movilidad reducida, garantizando una atención segura, accesible y eficaz durante toda la temporada.

Además, recientemente se ha puesto en marcha un sistema de recirculación de agua marina destinado a favorecer la renovación del agua y mejorar la circulación marina en la zona. Esta actuación tiene como objetivo reducir la proliferación de algas y mejorar la calidad ambiental de la playa, contribuyendo a la conservación y mejora continua del entorno litoral de Sant Elm. El proyecto incorpora también tecnología de análisis acústico y seguimiento del fondo marino para estudiar el comportamiento de las corrientes y evaluar el funcionamiento del sistema.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, destacó que “la renovación de la Bandera Azul es una muestra del trabajo constante que se realiza para mantener nuestras playas en las mejores condiciones posibles. Este reconocimiento avala el esfuerzo realizado para ofrecer un entorno seguro, accesible y de calidad tanto para los vecinos como para quienes nos visitan”.

Por su parte, el regidor de Medio Ambiente, Antoni Nicolau, señaló que “seguimos impulsando actuaciones que permitan mejorar nuestro litoral y preservar su valor ambiental. La puesta en marcha del sistema de recirculación marina es un ejemplo de nuestra apuesta por seguir avanzando en la mejora de la playa de Sant Elm”.

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La renovación de la Bandera Azul reafirma el compromiso del Ayuntamiento de Andratx con la protección del litoral, la sostenibilidad y la mejora continua de los servicios e infraestructuras de sus playas.