Más de un centenar de participantes se unen al Trail Solidario a favor de ELA Balears en memoria de David Villanueva

Andratx ha acogido este sábado una emotiva jornada de deporte y solidaridad con la celebración del Trail Solidario no competitivo a beneficio de ELA Balears y en memoria de David Villanueva.

Más de un centenar de participantes tomaron parte en esta iniciativa, que reunió a corredores y senderistas llegados de distintos puntos del municipio y de otros lugares de Mallorca para recorrer algunos de los parajes más emblemáticos de la Serra de Tramuntana en una cita marcada por la solidaridad, el deporte y el recuerdo.

La prueba contó con diferentes recorridos adaptados a distintos niveles y se desarrolló bajo una salida conjunta y no competitiva, fomentando la participación y el compañerismo entre todos los asistentes.

Durante toda la jornada se habilitaron varios puntos de avituallamiento gracias a la colaboración de comercios de la localidad, así como al trabajo de los voluntarios, Protección Civil, Policía Local y las concejalías implicadas en la organización del evento.

La meta se instaló en la Plaza de España de Andratx, donde también estuvo presente una mesa informativa de ELA Balears para dar a conocer la labor que desarrolla la entidad y sensibilizar sobre la enfermedad.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, recibió a los participantes a su llegada a la plaza, donde culminó el homenaje a David Villanueva. Durante el acto, agradeció la implicación de todos los corredores, senderistas, colaboradores, voluntarios y organizadores que hicieron posible la jornada, así como el apoyo de los familiares de David.

Como muestra de reconocimiento y cariño, la alcaldesa hizo entrega de un ramo de flores a la familia y destacó el carácter especial de esta primera edición, manifestando su deseo de que la iniciativa tenga continuidad en los próximos años.

“Es la primera de muchas”, señaló Gonzalvo durante un acto cargado de emoción y recuerdo.

Noticias relacionadas

La jornada concluyó con un sentido homenaje a David Villanueva y con el compromiso compartido de seguir impulsando iniciativas solidarias que contribuyan a dar visibilidad a la ELA y apoyar a las personas afectadas y sus familias.