La Concejalía de Cultura y Educación habilita un servicio gratuito de autobús para los estudiantes de la PAU 2026

La Concejalía de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Andratx, dirigida por la concejala Mady Juan, pondrá a disposición de los estudiantes del municipio un servicio gratuito de autobús con motivo de la celebración de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) 2026.

La iniciativa tiene como objetivo facilitar los desplazamientos de los jóvenes que deben acudir a Palma para realizar los exámenes, evitando preocupaciones añadidas durante unos días especialmente importantes para su futuro académico.

El servicio estará operativo durante las tres jornadas de la convocatoria ordinaria de la PAU, los días 2, 3 y 4 de junio. Las salidas desde Andratx se realizarán a las 6:30 y a las 15:00 horas desde la parada de Eroski, mientras que las vueltas desde Palma tendrán lugar a las 13:30 y a las 19:30 horas.

La concejala de Cultura y Educación, Mady Juan, ha destacado que “desde el Ayuntamiento queremos estar al lado de nuestros estudiantes en un momento tan importante como es la realización de la PAU. Con este servicio buscamos facilitarles los desplazamientos y que puedan afrontar estos días con la mayor tranquilidad posible”.

Juan ha señalado además que “la educación es una prioridad y creemos que cualquier medida que contribuya a apoyar a nuestros jóvenes en su formación y en el acceso a nuevas oportunidades merece la pena”.

Desde el Ayuntamiento de Andratx se desea mucha suerte a todos los estudiantes que participarán este año en las pruebas. “Estamos convencidos de que el esfuerzo y la dedicación demostrados durante el curso darán sus frutos. Les animamos a afrontar esta experiencia con confianza, serenidad y la ilusión de comenzar una nueva etapa”, ha concluido la concejala.

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Con esta iniciativa, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la educación y con el acompañamiento a los jóvenes del municipio en aquellos momentos que pueden resultar decisivos para su futuro académico y profesional.