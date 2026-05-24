Sant Elm acoge una nueva edición de “Tasta Sant Elm” con una gran participación de vecinos y visitantes

Sant Elm ha vivido este sábado una animada jornada con motivo de una nueva edición de “Tasta Sant Elm”, una propuesta que combina gastronomía, ambiente festivo y actividades para toda la familia.

Un total de 17 establecimientos participan este año en la iniciativa, que ha vuelto a reunir a vecinos, residentes y visitantes en torno a la gastronomía local. A lo largo del día, numerosas personas han recorrido los diferentes locales adheridos, degustando una amplia variedad de tapas y propuestas culinarias elaboradas especialmente para la ocasión.

Entre las especialidades que han podido degustarse destacan diferentes elaboraciones de pescado y marisco, montaditos, croquetas, arroces, propuestas de cocina mediterránea, tapas tradicionales, postres artesanales y helados, mostrando la diversidad y calidad de la oferta gastronómica de Sant Elm.

La jornada también ha contado con un concurrido mercadillo medieval y actividades de animación, como la batucada, los dimonis y el pintacaras para los más pequeños, que han contribuido a crear un ambiente festivo y familiar en las calles del núcleo costero.

“Tasta Sant Elm” continua el domingo con nuevas propuestas gastronómicas y actividades para todos los públicos, consolidándose como una cita destacada para promocionar la restauración local y dinamizar Sant Elm.

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La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que “Tasta Sant Elm es un magnífico ejemplo de cómo la colaboración entre el Ayuntamiento y el sector de la restauración contribuye a dinamizar nuestros núcleos, atraer visitantes y poner en valor la calidad de nuestra oferta gastronómica”. Asimismo, ha señalado que “eventos como este ayudan a impulsar la actividad económica local y permiten mostrar la mejor imagen de Sant Elm, un lugar único que merece ser disfrutado durante todo el año”.