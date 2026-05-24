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Sant Elm acoge una nueva edición de “Tasta Sant Elm” con una gran participación de vecinos y visitantes

Un total de 17 establecimientos participan este año en la iniciativa

La alcaldesa de Andratx Estefanía Gonzalvo visitó Tasta Sant Elm.

La alcaldesa de Andratx Estefanía Gonzalvo visitó Tasta Sant Elm. / Ajuntament d'Andratx

Sant Elm ha vivido este sábado una animada jornada con motivo de una nueva edición de “Tasta Sant Elm”, una propuesta que combina gastronomía, ambiente festivo y actividades para toda la familia.

Un total de 17 establecimientos participan este año en la iniciativa, que ha vuelto a reunir a vecinos, residentes y visitantes en torno a la gastronomía local. A lo largo del día, numerosas personas han recorrido los diferentes locales adheridos, degustando una amplia variedad de tapas y propuestas culinarias elaboradas especialmente para la ocasión.

Entre las especialidades que han podido degustarse destacan diferentes elaboraciones de pescado y marisco, montaditos, croquetas, arroces, propuestas de cocina mediterránea, tapas tradicionales, postres artesanales y helados, mostrando la diversidad y calidad de la oferta gastronómica de Sant Elm.

La jornada también ha contado con un concurrido mercadillo medieval y actividades de animación, como la batucada, los dimonis y el pintacaras para los más pequeños, que han contribuido a crear un ambiente festivo y familiar en las calles del núcleo costero.

“Tasta Sant Elm” continua el domingo con nuevas propuestas gastronómicas y actividades para todos los públicos, consolidándose como una cita destacada para promocionar la restauración local y dinamizar Sant Elm.

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La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que “Tasta Sant Elm es un magnífico ejemplo de cómo la colaboración entre el Ayuntamiento y el sector de la restauración contribuye a dinamizar nuestros núcleos, atraer visitantes y poner en valor la calidad de nuestra oferta gastronómica”. Asimismo, ha señalado que “eventos como este ayudan a impulsar la actividad económica local y permiten mostrar la mejor imagen de Sant Elm, un lugar único que merece ser disfrutado durante todo el año”.

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