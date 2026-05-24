La gastronomía local vuelve a ser protagonista en Tasta Sant Elm
La elevada afluencia de público registrada evidencia la buena acogida de la propuesta
Sant Elm volvió a convertirse durante un fin de semana en el epicentro de la gastronomía y el ocio con la celebración de una nueva edición de Tasta Sant Elm, una cita ya consolidada en el calendario del municipio que reunió a vecinos, residentes y visitantes en torno a la oferta culinaria local.
La iniciativa contó con la participación de 17 bares y restaurantes, que ofrecieron una amplia variedad de tapas y propuestas gastronómicas elaboradas especialmente para la ocasión. Los asistentes pudieron disfrutar de una ruta gastronómica que puso en valor la calidad, creatividad y diversidad de la restauración de Sant Elm.
La programación se completó con un mercadillo medieval y diversas actividades de animación para todos los públicos. Las batucadas, los dimonis y las actividades infantiles contribuyeron a crear un ambiente festivo y familiar que llenó las calles y el paseo marítimo durante todo el fin de semana.
El evento permitió dinamizar la actividad comercial y hostelera del núcleo costero, generando un importante movimiento de visitantes y consolidando a Sant Elm como uno de los referentes gastronómicos y turísticos del municipio.
La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, destacó que “Tasta Sant Elm demuestra el potencial de nuestros establecimientos y la capacidad que tiene la gastronomía para convertirse en un motor de dinamización económica y social”. Asimismo, señaló que “el éxito de participación registrado durante todo el fin de semana confirma el atractivo de una iniciativa que pone en valor el trabajo de nuestros profesionales y contribuye a promocionar Sant Elm como destino de calidad”.
La elevada afluencia de público registrada durante las dos jornadas volvió a evidenciar la buena acogida de una propuesta que, año tras año, continúa creciendo y reforzando la imagen de Sant Elm como un lugar de referencia para disfrutar de la gastronomía, el entorno y la oferta de ocio del municipio.
- Ya hay fecha para la inauguración oficial de la discoteca-restaurante Mar Salada, que regresa al nuevo Club de Mar de Palma
- Palma da luz verde a un gran parque de 35.000 metros cuadrados en el antiguo Dino Golf de s'Arenal
- Calvià y el Consell optan a la herencia de una vecina británica fallecida en Santa Ponça sin testamento conocido
- Nuevas restricciones en la Zona de Bajas Emisiones de Palma a partir de 2027: vetados los coches con etiqueta B
- La eliminación de Sucesiones en Baleares deja 34.000 beneficiados y 1.025 millones menos de recaudación
- El mercadillo de Las Dalias en Mallorca: 'Los visitantes valoran que todos los puestos son diferentes
- RCD Mallorca: los líos extradeportivos que también llevaron al descenso
- La compañía Blasson, propietaria del Punta Negra, compra el antiguo Casino de Calvià para levantar un hotel de lujo