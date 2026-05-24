La gastronomía local vuelve a ser protagonista en Tasta Sant Elm

Sant Elm volvió a convertirse durante un fin de semana en el epicentro de la gastronomía y el ocio con la celebración de una nueva edición de Tasta Sant Elm, una cita ya consolidada en el calendario del municipio que reunió a vecinos, residentes y visitantes en torno a la oferta culinaria local.

La iniciativa contó con la participación de 17 bares y restaurantes, que ofrecieron una amplia variedad de tapas y propuestas gastronómicas elaboradas especialmente para la ocasión. Los asistentes pudieron disfrutar de una ruta gastronómica que puso en valor la calidad, creatividad y diversidad de la restauración de Sant Elm.

Mercado Medieval celebrado en Tasta Sant Elm. / Ajuntament d'Andratx

La programación se completó con un mercadillo medieval y diversas actividades de animación para todos los públicos. Las batucadas, los dimonis y las actividades infantiles contribuyeron a crear un ambiente festivo y familiar que llenó las calles y el paseo marítimo durante todo el fin de semana.

El evento permitió dinamizar la actividad comercial y hostelera del núcleo costero, generando un importante movimiento de visitantes y consolidando a Sant Elm como uno de los referentes gastronómicos y turísticos del municipio.

Los asistentes pudieron realizar una interesante ruta gastronómica. / Ajuntament d'Andratx

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, destacó que “Tasta Sant Elm demuestra el potencial de nuestros establecimientos y la capacidad que tiene la gastronomía para convertirse en un motor de dinamización económica y social”. Asimismo, señaló que “el éxito de participación registrado durante todo el fin de semana confirma el atractivo de una iniciativa que pone en valor el trabajo de nuestros profesionales y contribuye a promocionar Sant Elm como destino de calidad”.

Noticias relacionadas

La afluencia de visitantes evidenció el éxito de Tasta Sant Elm. / Ajuntament d'Andratx

La elevada afluencia de público registrada durante las dos jornadas volvió a evidenciar la buena acogida de una propuesta que, año tras año, continúa creciendo y reforzando la imagen de Sant Elm como un lugar de referencia para disfrutar de la gastronomía, el entorno y la oferta de ocio del municipio.