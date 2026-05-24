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La gastronomía local vuelve a ser protagonista en Tasta Sant Elm

La elevada afluencia de público registrada evidencia la buena acogida de la propuesta

Tasta Sant Elm ofreció actividades de ocio para todos los públicos.

Tasta Sant Elm ofreció actividades de ocio para todos los públicos. / Ajuntament d'Andratx

Sant Elm volvió a convertirse durante un fin de semana en el epicentro de la gastronomía y el ocio con la celebración de una nueva edición de Tasta Sant Elm, una cita ya consolidada en el calendario del municipio que reunió a vecinos, residentes y visitantes en torno a la oferta culinaria local.

La iniciativa contó con la participación de 17 bares y restaurantes, que ofrecieron una amplia variedad de tapas y propuestas gastronómicas elaboradas especialmente para la ocasión. Los asistentes pudieron disfrutar de una ruta gastronómica que puso en valor la calidad, creatividad y diversidad de la restauración de Sant Elm.

Mercado Medieval celebrado en Tasta Sant Elm.

Mercado Medieval celebrado en Tasta Sant Elm. / Ajuntament d'Andratx

La programación se completó con un mercadillo medieval y diversas actividades de animación para todos los públicos. Las batucadas, los dimonis y las actividades infantiles contribuyeron a crear un ambiente festivo y familiar que llenó las calles y el paseo marítimo durante todo el fin de semana.

El evento permitió dinamizar la actividad comercial y hostelera del núcleo costero, generando un importante movimiento de visitantes y consolidando a Sant Elm como uno de los referentes gastronómicos y turísticos del municipio.

Los asistentes pudieron realizar una interesante ruta gastronómica.

Los asistentes pudieron realizar una interesante ruta gastronómica. / Ajuntament d'Andratx

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, destacó que “Tasta Sant Elm demuestra el potencial de nuestros establecimientos y la capacidad que tiene la gastronomía para convertirse en un motor de dinamización económica y social”. Asimismo, señaló que “el éxito de participación registrado durante todo el fin de semana confirma el atractivo de una iniciativa que pone en valor el trabajo de nuestros profesionales y contribuye a promocionar Sant Elm como destino de calidad”.

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La afluencia de visitantes evidenció el éxito de Tasta Sant Elm.

La afluencia de visitantes evidenció el éxito de Tasta Sant Elm. / Ajuntament d'Andratx

La elevada afluencia de público registrada durante las dos jornadas volvió a evidenciar la buena acogida de una propuesta que, año tras año, continúa creciendo y reforzando la imagen de Sant Elm como un lugar de referencia para disfrutar de la gastronomía, el entorno y la oferta de ocio del municipio.

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