El Port d’Andratx estrenará un nuevo mercado semanal junto a Es Saluet
El mercado se instalará en la calle Gabriel Roca y abrirá todos los lunes en horario de 9 a 14 horas
El Port d’Andratx contará a partir del próximo lunes con un nuevo mercado semanal impulsado por el Ajuntament d’Andratx a través de la regiduría de Fires i Mercats. La iniciativa ha sido presentada por la regidora Sandra Milena.
El mercado se instalará en la calle Gabriel Roca, junto al puente de Es Saluet, y abrirá todos los lunes en horario de 9 a 14 horas.
La nueva propuesta arrancará inicialmente con una docena de paradas centradas principalmente en productos de proximidad y contará también con la presencia de la Cooperativa d’Andratx.
Una vez efectuados los trámites administrativos y obtenidas las autorizaciones por parte de Ports, desde la regiduría de Fires i Mercats se ha organizado esta nueva iniciativa con el objetivo de dinamizar esta zona del Port d’Andratx y ofrecer un nuevo punto de encuentro tanto para residentes como para visitantes.
La regidora Sandra Milena ha destacado que “queremos impulsar un mercado cercano, con identidad propia y que ayude a dinamizar esta zona del Port d’Andratx”. Además, ha señalado que “el objetivo es crear un espacio agradable y dinámico que complemente la actividad habitual del puerto”.
Por su parte, la batlessa d’Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha asegurado que “seguimos trabajando para impulsar iniciativas que generen actividad y movimiento en diferentes núcleos del municipio durante todo el año”. Gonzalvo también ha subrayado que “este nuevo mercado permitirá ampliar la oferta del Port d’Andratx y crear un nuevo espacio de encuentro para vecinos y visitantes”.
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