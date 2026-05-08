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El Port d’Andratx estrenará un nuevo mercado semanal junto a Es Saluet

El mercado se instalará en la calle Gabriel Roca y abrirá todos los lunes en horario de 9 a 14 horas

La regidora Sandra Milena en la zona donde se acondicionará el mercado semanal del Port d’Andratx.

La regidora Sandra Milena en la zona donde se acondicionará el mercado semanal del Port d’Andratx. / Ajuntament d'Andratx

Redacción Especiales

Andratx

El Port d’Andratx contará a partir del próximo lunes con un nuevo mercado semanal impulsado por el Ajuntament d’Andratx a través de la regiduría de Fires i Mercats. La iniciativa ha sido presentada por la regidora Sandra Milena.

El mercado se instalará en la calle Gabriel Roca, junto al puente de Es Saluet, y abrirá todos los lunes en horario de 9 a 14 horas.

La nueva propuesta arrancará inicialmente con una docena de paradas centradas principalmente en productos de proximidad y contará también con la presencia de la Cooperativa d’Andratx.

Una vez efectuados los trámites administrativos y obtenidas las autorizaciones por parte de Ports, desde la regiduría de Fires i Mercats se ha organizado esta nueva iniciativa con el objetivo de dinamizar esta zona del Port d’Andratx y ofrecer un nuevo punto de encuentro tanto para residentes como para visitantes.

La regidora Sandra Milena ha destacado que “queremos impulsar un mercado cercano, con identidad propia y que ayude a dinamizar esta zona del Port d’Andratx”. Además, ha señalado que “el objetivo es crear un espacio agradable y dinámico que complemente la actividad habitual del puerto”.

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Por su parte, la batlessa d’Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha asegurado que “seguimos trabajando para impulsar iniciativas que generen actividad y movimiento en diferentes núcleos del municipio durante todo el año”. Gonzalvo también ha subrayado que “este nuevo mercado permitirá ampliar la oferta del Port d’Andratx y crear un nuevo espacio de encuentro para vecinos y visitantes”.

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