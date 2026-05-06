Los más pequeños aprenden seguridad vial de la mano de la Policía Local de Andratx
Durante la jornada de educación vial se trabajaron normas básicas de circulación y prevención desde edades tempranas
Agentes de la Policía Local de Andratx han realizado una jornada de educación vial con los más jóvenes del municipio en la Escoleta Municipal Sol d’Andratx.
Durante la actividad, el agente tutor y el agente de Educación Vial del Ayuntamiento de Andratx, mostraron a los niños y niñas parte del material que utiliza habitualmente el cuerpo de seguridad en su trabajo diario, acercando de forma didáctica conceptos básicos relacionados con la seguridad y la convivencia.
Además, los menores, algunos sobre triciclos y otros actuando como peatones, aprendieron cómo comportarse correctamente ante un paso de cebra siguiendo las indicaciones de los agentes, trabajando normas básicas de circulación y prevención desde edades tempranas.
La actividad también incluyó un dibujo para colorear relacionado con la educación vial y la entrega de un diploma acreditativo de participación en la jornada. Asimismo, los participantes recibieron una pulsera como recuerdo de la experiencia.
Otro de los elementos que más llamó la atención de los pequeños fueron las motocicletas policiales, que pudieron observar de cerca y conocer con la supervisión de los agentes.
Los pequeños estuvieron acompañados en todo momento por las docentes del centro y por el jefe de la Policía Local de Andratx, Daniel Cánovas.
La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas “para acercar la educación vial y la labor de la Policía Local a los más pequeños de una manera cercana, didáctica y participativa”. Además, ha agradecido “la implicación de los agentes y del centro educativo en una actividad que ayuda a fomentar valores de convivencia y seguridad desde edades tempranas”.
La actividad continuará desarrollándose durante los próximos días en otros centros educativos del municipio, incluyendo circuitos de educación vial adaptados a las diferentes edades de los alumnos participantes.
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