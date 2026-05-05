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Andratx activa el servicio de salvamento y socorrismo en Sant Elm y Camp de Mar con refuerzo de medios e infraestructuras

El consistorio ha instalado nuevas torres de vigilancia y un módulo de asistencia sanitaria, además de incorporar una moto acuática de rescate

Andratx activa el servicio de salvamento y socorrismo en Sant Elm y Camp de Mar con refuerzo de medios e infraestructuras

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Andratx activa el servicio de salvamento y socorrismo en Sant Elm y Camp de Mar con refuerzo de medios e infraestructuras / Ajuntament d'Andratx

Redacción Especiales

Andratx

El Ajuntament d’Andratx ha puesto en marcha el servicio de salvamento y socorrismo en las playas de Sant Elm y Camp de Mar, que desde hoy cuentan con dos socorristas por arenal. El dispositivo permanecerá operativo hasta finales de octubre, coincidiendo con la temporada turística.

De cara a los meses de mayor afluencia, el servicio se reforzará a partir de junio con tres socorristas por playa, adaptando así los recursos humanos a la demanda estival.

El regidor de Medio Ambiente y Protección Civil de Andratx, Antoni Nicolau, ha supervisado esta mañana el inicio del servicio, comprobando sobre el terreno la puesta a punto del dispositivo.

Durante el invierno, el consistorio ha llevado a cabo diversas mejoras en las infraestructuras de vigilancia y atención. En concreto, se han instalado nuevas torres de vigilancia en la playa de Camp de Mar y en la playa pequeña de Sant Elm. Además, este último arenal cuenta ya con un nuevo módulo de asistencia sanitaria a pie de playa, que permitirá ofrecer una atención más rápida y eficaz ante cualquier incidencia.

El dispositivo se completará en las próximas semanas con la incorporación de una moto acuática de rescate, así como con nuevo material de apoyo destinado a personas con movilidad reducida, con el objetivo de garantizar la accesibilidad y el disfrute del litoral a todos los usuarios.

Nicolau ha destacado que “la activación de este servicio supone un paso importante para reforzar la seguridad en nuestras playas, incorporando nuevos recursos y adaptando el dispositivo a las necesidades reales del municipio”, y ha añadido que “seguimos trabajando para ofrecer un litoral más seguro, accesible y preparado para residentes y visitantes durante toda la temporada”.

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Por su parte, la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha señalado que “este dispositivo refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la seguridad en el litoral y la mejora continua de los servicios públicos”, y ha añadido que “seguimos trabajando para que nuestras playas sean espacios seguros, accesibles y de calidad para todos”.

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