El Ayuntamiento de Andratx apuesta por mejorar accesos y estudiar cierres puntuales consensuados

El Ayuntamiento de Andratx, encabezado por la alcaldesa Estefanía Gonzalvo, se ha reunido con comerciantes y vecinos de la plaza de España para explicar los temas y actuaciones de interés relacionados con esta zona.

La reunión informativa ha tenido lugar este lunes, 27 de abril, a las 10.30 horas, en el Local Social Es Cantó, con el objetivo de escuchar inquietudes y compartir las líneas de trabajo previstas para mejorar el espacio y la convivencia en el centro del municipio.

El primer punto del encuentro ha sido desmentir que el Gobierno pretenda peatonalizar completamente la zona de la plaza, tras la aparición de una iniciativa de recogida de firmas en contra de la peatonalización.

En ese sentido, indicaron que el centro neurálgico de Andratx se cerrará al tráfico rodado como se venía haciendo hasta ahora, únicamente con motivo de actos de interés general en la propia plaza, una medida que responde a iniciativas de seguridad en la zona, mediante el uso de bolardos retráctiles automáticos.

Asimismo, el equipo de gobierno explicó que la iniciativa municipal pasa por mejorar los accesos y la accesibilidad de la zona, así como estudiar una prueba piloto de cierre al tráfico durante los fines de semana, una medida que, en cualquier caso, sería consensuada con comerciantes y vecinos.

En cuanto a seguridad ciudadana, la alcaldesa recordó que durante esta legislatura se ha conseguido completar los efectivos en el cuerpo de Policía Local y que la presencia policial ha aumentado en todas las zonas, incluida la plaza. Aun así, señaló que se estudiará la posibilidad de reforzarla.

La alcaldesa Estefanía Gonzalvo presidió el encuentro junto a miembros del equipo de gobierno municipal. También estuvieron presentes el jefe de la Policía Local de Andratx, Daniel Cánovas, y el primer teniente de alcalde y responsable de Vías y Obras, Joan Forteza, entre otros regidores.

Asimismo, durante la reunión se abordaron diferentes cuestiones planteadas por comerciantes y vecinos, centradas principalmente en la organización del tráfico, el mantenimiento del entorno, la mejora de la actividad comercial y una mayor presencia policial, en un encuentro marcado por el intercambio de opiniones y la voluntad de mantener un diálogo directo con la ciudadanía.

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La alcaldesa destacó que “el objetivo es avanzar con consenso, escuchando a vecinos y comerciantes, y adoptando aquellas medidas que permitan mejorar la convivencia y dinamizar el centro de Andratx sin perder su esencia”.