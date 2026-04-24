Andratx celebra los 30 años de “Imagina Escrivint” con una gran jornada cultural por Sant Jordi

El Ajuntament d’Andratx celebró durante la jornada de Sant Jordi la 30ª edición del concurso literario “Imagina Escrivint”, consolidado como una de las citas culturales más destacadas del municipio. El certamen, impulsado en 1996 por Rafel Oliver Grammatico, volvió a reunir a jóvenes escritores en torno a la creatividad y la lectura.

La plaza Miquel Moner, junto a la Biblioteca Municipal Jaume Bover, fue el escenario de la entrega de premios. El acto contó con la participación de la mayoría de centros educativos del municipio y reunió a numerosos alumnos, familias y vecinos en una tarde festiva dedicada a la literatura.

El evento estuvo presidido por la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, junto a la regidora de Servicios Generales, Laura Monedero, y la concejala de Cultura y Educación, Mady Juan, además de otros miembros del consistorio.

Durante la jornada se entregaron los premios en las modalidades de relato y poesía, reconociendo el talento de los jóvenes participantes. Los galardones recayeron en alumnos de distintos centros educativos del municipio, con especial presencia de CEIP Els Molins, CEIP Es Vinyet, CEIP Ses Bassetes y el Col·legi Ramon Llull, entre otros. En esta edición participaron alrededor de 700 alumnos, reflejando el alto nivel de implicación y creatividad del alumnado.

Asimismo, durante el acto se rindió un reconocimiento especial a Rafel Oliver Grammatico, fundador del certamen, con la entrega de una placa conmemorativa por su impulso y trayectoria al frente de esta iniciativa cultural. Oliver agradeció el reconocimiento y destacó que el concurso mantiene el mismo espíritu con el que fue creado, subrayando que “todo es importante en este mundo, pero también hay que tener tiempo y espacio para la lectura, una actividad que te acompaña toda la vida”.

La jornada contó también con la presencia de las escritoras locales Neus Coll y Claudia Suasi, quienes presentaron sus publicaciones “Els Dimonis des Portet” y “El cigne acolorit”, respectivamente, acercando la creación literaria del municipio al público asistente.

El programa incluyó además actividades para todos los públicos, como el cuentacuentos infantil “Jordi i el drac”, talleres creativos, un podcast en directo y propuestas lúdicas para los más pequeños. La celebración contó con una parada de libros a cargo de Querubins y la tradicional venta de rosas con Més que Flors, reforzando el ambiente propio de Sant Jordi.

La alcaldesa Estefanía Gonzalvo destacó que “Imagina Escrivint es mucho más que un concurso, es una herramienta para despertar la creatividad de nuestros jóvenes y fomentar valores culturales que perduran en el tiempo”, y subrayó que “alcanzar los 30 años demuestra el compromiso del municipio con la educación y la cultura”. Además, puso en valor la implicación de los centros educativos y de las familias, afirmando que “sin su participación, iniciativas como esta no tendrían el mismo impacto en la sociedad de Andratx”.

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Con tres décadas de trayectoria, “Imagina Escrivint” reafirma su papel como motor cultural y educativo, impulsando la lectura y la escritura entre las nuevas generaciones del municipio.