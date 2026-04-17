La música escolar toma la Plaça d’Espanya en la tercera edición de “Musiqueando 2026”

Más de 200 alumnos de centros educativos de Andratx han protagonizado este viernes la tercera edición de “Musiqueando 2026”, una iniciativa cultural que ha llevado la música en directo a la Plaça d’Espanya.

Organizada por la Regiduría de Cultura y Educación del Ajuntament d’Andratx, dirigida por la regidora Mady Juan, con la colaboración de la Escola de Música de Andratx, la jornada ha reunido sobre el escenario a estudiantes de CEIP Els Molins, CEIP Ses Bassetes del Port d’Andratx, CC Ramon Llull y CEIP Es Vinyet.

El programa se ha desarrollado con actuaciones sucesivas de cada centro: los alumnos del CEIP Els Molins han abierto la jornada, seguidos por Ses Bassetes, Ramon Llull y Es Vinyet, que ha interpretado dos piezas. Cada grupo ha ofrecido varias canciones, configurando un repertorio diverso que ha puesto de relieve el trabajo musical desarrollado en las aulas.

Más allá de las actuaciones, la iniciativa ha servido como espacio de encuentro e intercambio entre los distintos centros escolares, con el objetivo de sacar la música a la calle y acercarla a la ciudadanía en un formato abierto y participativo.

El ambiente festivo ha estado presente desde el inicio, con actividades de animación dirigidas al alumnado, que han contribuido a dinamizar la jornada y a reforzar su carácter lúdico y educativo.

El cierre ha llegado con la interpretación conjunta de tres temas por parte de todos los participantes, culminando con la canción “Será porque te amo”, en una actuación coral que ha simbolizado el espíritu colectivo del proyecto.

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La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha señalado que “Musiqueando se consolida como una cita clave en la agenda cultural y educativa del municipio, fomentando la creatividad, el trabajo en equipo y el intercambio entre centros, al tiempo que acerca la música a toda la ciudadanía”.