El Ajuntament d’Andratx prepara el servicio de salvamento y socorrismo en las playas del municipio

El Ajuntament d’Andratx ultima los preparativos del servicio de salvamento y socorrismo de cara al inicio de la temporada turística, que arrancará a principios de mayo y se prolongará hasta finales de octubre.

Entre las principales novedades, destaca la instalación de un nuevo módulo de emergencias en el principal arenal de Sant Elm. Este espacio, más amplio y funcional, incorpora una enfermería para la atención sanitaria y una azotea destinada a la vigilancia estática, lo que permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia.

Asimismo, la playa pequeña de Sant Elm contará por primera vez con una torre de vigilancia, reforzando así la seguridad en esta zona del litoral.

Por su parte, la playa de Camp de Mar también estrena esta temporada una nueva torre de vigilancia, instalada estratégicamente para optimizar el control visual del arenal y garantizar una actuación más rápida ante posibles emergencias.

El servicio de socorrismo contará con dos socorristas por playa durante el mes de mayo. Entre junio y septiembre, ambos incluidos, el dispositivo se reforzará con tres socorristas por playa: dos ubicados en las torres de vigilancia y uno en servicio dinámico para cubrir todo el arenal.

Durante estos días, el regidor de Medio Ambiente y Protección Civil, Antoni Nicolau, junto al Cap d’Emergències del Govern Balear, Joan Pol, han visitado las diferentes instalaciones para supervisar los trabajos y coordinar el dispositivo previsto para este verano.

Nicolau ha destacado que “seguimos reforzando los recursos municipales para garantizar unas playas más seguras y mejor preparadas, con instalaciones modernas y un servicio de socorrismo adaptado a las necesidades del municipio”.

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Por su parte, la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha señalado que “la puesta en marcha de este dispositivo refuerza nuestro compromiso con la seguridad en el litoral, apostando por mejores infraestructuras y un servicio de calidad”, y ha añadido que “seguimos trabajando para que residentes y visitantes puedan disfrutar de nuestras playas con las máximas garantías durante toda la temporada”.