Andratx incorpora un nuevo camión refuerzo recogida de residuos

El Ajuntament d’Andratx ha presentado un nuevo vehículo destinado al servicio de recogida de residuos, incorporado a la flota municipal con el objetivo de mejorar la eficiencia y la calidad del servicio en todo el municipio.

El acto ha contado con la presencia de responsables de la empresa concesionaria de recogida de residuos, Urbaser, el regidor de Medio Ambiente, Antoni Nicolau, y la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, quienes han participado en la presentación del nuevo vehículo.

Se trata de un Renault Trucks D Wide 18T, un camión de última generación diseñado específicamente para entornos urbanos, que permitirá optimizar las rutas de recogida y reforzar las tareas de limpieza.

El vehículo destaca por su mayor capacidad operativa, su maniobrabilidad en calles estrechas y su equipamiento en materia de seguridad y eficiencia, contribuyendo a un servicio más sostenible y adaptado a las necesidades actuales.

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La alcaldesa, Estefanía Gonzalvo, ha señalado que “la incorporación de este nuevo vehículo supone un paso más en la mejora de los servicios municipales, reforzando el compromiso del Ayuntamiento con un municipio más limpio, eficiente y sostenible”.