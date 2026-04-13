Arrancan las obras de asfaltado en la Ma-10 dentro del plan municipal de mejora del firme en Andratx

Las labores de asfaltado en la carretera Ma-10 han arrancado este lunes en el tramo de competencia municipal comprendido entre la rotonda de Son Esteve y la entrada de la población de Andratx, una vía con un alto volumen de tráfico y un firme que presentaba un notable desgaste. Se trata, además, de una actuación que responde a una demanda vecinal.

Estas actuaciones se enmarcan en el plan municipal de renovación del firme en distintos núcleos del municipio, que se inició hace dos semanas en Sant Elm, donde ya se han acondicionado las calles Eolo, Punta Blanca y Dragonera.

El Ajuntament d’Andratx ejecutará durante los próximos meses este plan de asfaltado con una inversión de un millón de euros para mejorar el estado del firme en diferentes calles del municipio. La actuación permitirá renovar más de 54.000 metros cuadrados de pavimento en varios núcleos.

El proyecto, impulsado por la regiduría de Vías y Obras que dirige el primer teniente de alcalde, Joan Forteza, incluye actuaciones en s’Arracó, Camp de Mar, el Port d’Andratx y Andratx.

Entre otras vías, se actuará en el carrer Porvenir (s’Arracó); los carrers Taronger y des Salinar (Camp de Mar); así como en el carrer Vell de Cala Llamp —en dos fases— y el carrer Isaac Peral en el Port d’Andratx.

En Andratx también se renovará el firme en los carrers Andalusia, Aragón, Navarra, Son Sampol, Son Bosch, Son Moner y Biscaia.

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La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha señalado que esta inversión “refuerza el compromiso del equipo de gobierno con la mejora de las infraestructuras y del espacio público del municipio”.