Andratx cierra la Semana Santa con un multitudinario Pancaritat hasta Sant Elm

Numerosos vecinos participaron en el tradicional Pancaritat, una jornada que pone el broche final a la Semana Santa en Andratx, con salidas a pie desde el municipio hacia s’Arracó y, posteriormente, en dirección a Sant Elm. La edición de este año contó con una alta participación y un ambiente festivo durante todo el recorrido.

En s’Arracó, los Xeremiers recibieron a los caminantes y acompañaron el trayecto hasta la Torre de Sant Elm, aportando el sonido tradicional a la romería.

La caminata contó con la presencia de la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, el conseller de Educación, Antoni Vera, y diversos regidores. A lo largo del recorrido, agentes de la Policía Local y Protección Civil velaron por la seguridad de los participantes.

Una vez en Sant Elm, la asociación de Caparrots de s’Arracó organizó la venta de panades y coques, tanto dulces como saladas, en un ambiente de convivencia.

En la capilla de la Torre de Sant Elm, el rector de Bunyola, mossèn Manolo Hernández, ofició la misa, uno de los actos centrales de la jornada.

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La celebración concluyó con una ballada popular a cargo de la Colla de Xeremiers d’Andratx y Aires d’Andratx, poniendo el broche final a una jornada marcada por la tradición y la participación.