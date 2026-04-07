El Ajuntament d’Andratx publica las bases de las subvenciones de medio ambiente 2026

El Ajuntament d’Andratx ha publicado las bases y la convocatoria de subvenciones en materia de medio ambiente para el año 2026, con el objetivo de impulsar proyectos que contribuyan a la mejora del entorno del municipio.

La convocatoria, aprobada por la Junta de Gobierno Local, cuenta con una dotación total de 20.000 euros y se tramita en régimen de concurrencia competitiva. Está dirigida a asociaciones y entidades del municipio, como APIMAs, asociaciones de caballistas, entidades de protección animal y organizaciones sin ánimo de lucro.

Las ayudas podrán cubrir hasta el 80% del coste de los proyectos y están orientadas a iniciativas vinculadas a la educación ambiental, la sostenibilidad, el bienestar animal, la conservación de espacios naturales y la mejora del espacio público, entre otros ámbitos.

Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026, y la justificación de las mismas deberá presentarse antes del 10 de noviembre.

Con esta convocatoria, el consistorio reafirma su compromiso con la sostenibilidad y el impulso de iniciativas locales que contribuyan a la protección y mejora del medio ambiente en Andratx.

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La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que “estas subvenciones permiten apoyar el trabajo que realizan muchas entidades del municipio y fomentar proyectos que tienen un impacto directo en la mejora de nuestro entorno”. Asimismo, ha añadido que “desde el Ayuntamiento seguimos apostando por políticas que promuevan la sostenibilidad, la concienciación ambiental y la implicación de la ciudadanía en el cuidado de Andratx”.