La Fira d'Andratx llega a su 42 edición con tradición, cultura y gastronomía

La Fira d’Andratx ha registrado este domingo una afluencia aceptable, condicionada por la meteorología, en una jornada que ha mantenido un ambiente festivo en las calles de la localidad.

Durante todo el día, vecinos y visitantes han disfrutado de una programación diversa que ha combinado tradición, cultura, gastronomía y actividades familiares en espacios como el Passeig de Son Mas, la calle Son Lluís y los alrededores del Ayuntamiento.

Uno de los momentos más destacados de la jornada ha sido la celebración del FolkAndratx Festival, que ha reunido a numeroso público en la terraza Barba-roja con una muestra de música y baile tradicional, consolidándose como una de las propuestas culturales más relevantes del programa.

La tradición ha tenido un papel protagonista con actividades como el concurso de motosierra que, como en otras ediciones, congregó a numerosos aficionados, así como el mercado artesanal, ubicado en las inmediaciones de Castell Son Mas, que ha registrado una notable afluencia durante toda la jornada.

En el ámbito gastronómico, la XIII Jornada Gastronómica, celebrada en el Passeig de Son Mas, ha permitido poner en valor la cocina local, con una destacada participación tanto de establecimientos como de público.

La jornada ha comenzado con la recepción de autoridades en el Ayuntamiento de Andratx, encabezada por la alcaldesa Estefanía Gonzalvo, junto a otras autoridades del Govern, Consell y municipales.

Tras la recepción, las autoridades han visitado la exposición “De l’ametller a la taula”, donde los propios alumnos han sido los encargados de guiar la muestra. Posteriormente, han recorrido el mercado artesanal y la muestra de animales, finalizando su visita con la asistencia a la muestra de música y baile tradicional del FolkAndratx Festival.

No obstante, la organización se vio obligada a suspender algunos de los actos previstos en la agenda debido a las condiciones meteorológicas adversas, entre ellos la exposición de Classic Riders y coches Drift, la zona infantil (talleres, pintacaras y zona de aventura), el concurso de doma de caballos y la exhibición ecuestre.

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La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado “la gran participación y el ambiente vivido durante toda la jornada, que reflejan el arraigo y la importancia de la Fira d’Andratx para el municipio”, y ha subrayado que “esta feria es una muestra de nuestra identidad, de nuestras tradiciones y del trabajo conjunto de todo el pueblo para mantenerlas vivas”.