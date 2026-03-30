La Fira d’Andratx sitúa la almendra en el centro del debate

La Sala de Plens del Ajuntament d’Andratx acogióeste viernes la conferencia “Present i futur de l’ametlla de Mallorca”, organizada por la Cooperativa Agrícola de Andratx e incluida dentro de la programación de la 42 Fira Agrícola y Ramadera de Andratx.

La ponencia corrió a cargo de Carme Garau Taberner, ingeniera agrónoma y cap de producció vegetal de l’Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears, quien ofreció una visión técnica sobre la situación del cultivo de la almendra en Mallorca, repasando su evolución desde el siglo XX con la introducción de variedades comerciales que han mejorado la productividad y la resistencia, pero que también plantean retos en sostenibilidad y en la preservación de las variedades locales.

La conferencia contó con la asistencia de la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo; el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear, Joan Simonet Pons; el presidente de la Cooperativa Agrícola de Andratx, Joan Castell; y el regidor de Medio Ambiente, Antoni Nicolau, entre otras autoridades.

Entrega de medallas

Como cierre del acto, los responsables de la Cooperativa Agrícola de Andratx hicieron entrega de una medalla de oro a Bartolomé Vich y una medalla de plata a Bodegas ION de Andratx, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con el sector.

La conferencia reunió a agricultores, técnicos y público interesado, consolidándose como una de las propuestas destacadas dentro del programa de la Fira.

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La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, destacó que “el sector primario es una pieza clave de nuestra identidad y de nuestro futuro, y desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando iniciativas que impulsen y pongan en valor nuestros productos y nuestras tradiciones”.