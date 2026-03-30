Andratx saca el comercio a la calle con la Botiga al Carrer 2026

El municipio de Andratx acogió el sábado 21 de marzo una nueva edición de “La Botiga al Carrer 2026”, una iniciativa de dinamización comercial que se consolida como una cita de referencia y que, en esta edición, se ha celebrado en la Plaza de España.

Durante toda la jornada, el evento acogió a numerosos vecinos y visitantes que pudieron disfrutar de una amplia oferta comercial, con una veintena de escaparates repartidos por la plaza, junto a varios artesanos del municipio que se sumaron a la iniciativa.

El ambiente festivo estuvo presente con ambientación musical durante todo el día, así como con actividades dirigidas a todos los públicos. Entre ellas, destacó el taller de manualidades organizado por el Casal de Joves, centrado en la creación de flores típicas de Mallorca con motivo de la primavera, que contó con una amplia participación de jóvenes.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, junto a varios regidores del equipo de gobierno, visitaron las paradas de la Botiga al Carrer y aprovecharon la jornada para realizar algunas compras, mostrando así su apoyo al comercio local.

Esta iniciativa forma parte de las acciones de promoción económica impulsadas por el Ajuntament d’Andratx, a través de la Regiduría de Promoción Económica que dirige la concejala Sandra Milena Valencia, con el objetivo de apoyar al comercio local, generar actividad en el municipio y ofrecer experiencias atractivas tanto a residentes como a visitantes.

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La alcaldesa, Estefanía Gonzalvo, destacó la importancia de este tipo de iniciativas y señaló que “desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para impulsar el comercio local y dinamizar nuestras calles, creando espacios de encuentro donde vecinos y visitantes puedan disfrutar y apoyar a nuestros establecimientos”.