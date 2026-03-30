Andratx convoca los Premios Andratx 2026 para impulsar la creación cultural con cinco categorías artísticas
La convocatoria incluye los galardones Premio Baltasar Porcel de novela corta, Premio Pere Ferrer de investigación, Premio Jaume Roca de teatro, Premio Josep Ventosa de pintura y Premio Rafael Ferrer de fotografía
El departamento de Cultura del Ajuntament d’Andratx, que dirige la regidora Mady Juan, ha publicado las bases de los Premios Andratx 2026, una convocatoria que tiene como objetivo impulsar la creación cultural y artística en el municipio.
La convocatoria incluye los siguientes galardones: el Premio Baltasar Porcel de novela corta, el Premio Pere Ferrer de investigación, el Premio Jaume Roca de teatro, el Premio Josep Ventosa de pintura y el Premio Rafael Ferrer de fotografía.
En cuanto a los plazos, las obras para el Premio Baltasar Porcel de novela corta, el Premio Pere Ferrer de investigación y el Premio Jaume Roca de teatro podrán presentarse hasta el 7 de abril de 2026.
Por su parte, el Premio Josep Ventosa de pintura y el Premio Rafael Ferrer de fotografía establecen su plazo de presentación de obras entre el 18 y el 29 de mayo de 2026.
Los premios cuentan con dotación económica para cada una de las categorías, según se establece en las bases de la convocatoria.
Los Premios Andratx se han consolidado como una de las principales iniciativas culturales del municipio, reconociendo la calidad y creatividad en diferentes disciplinas artísticas y literarias.
La regidora de Cultura, Mady Juan, ha destacado que “los Premios Andratx son una herramienta fundamental para seguir impulsando la creación y dar visibilidad al talento, consolidando Andratx como un referente cultural”.
Por su parte, la alcaldesa, Estefanía Gonzalvo, ha señalado que “desde el Ayuntamiento seguimos apostando por la cultura como eje de desarrollo del municipio, apoyando a los creadores y fomentando espacios que impulsen el talento y la participación cultural en Andratx”.
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