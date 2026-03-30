Andratx se convierte en punto de encuentro del folklore nacional

Andratx ha acogido este sábado la presentación oficial de la tercera edición del FolkAndratx Festival, un evento que, coincidiendo con la Fira d’Andratx, se consolida como una cita cultural destacada en el municipio.

El público efectuó una cálida acogida a las agrupaciones en Son Mas, en un ambiente marcado por la música, el color y la tradición, reflejo del arraigo que el festival ha adquirido en sus tres ediciones.

El acto y la recepción oficial tuvieron lugar en Son Mas, donde se dio la bienvenida a las agrupaciones participantes: el Grup de Danses Alimara (Valencia), la Asociación Cultural Ben-Gara (Tenerife) y el grupo anfitrión Aires d’Andratx (Mallorca).

En la terraza de Son Mas sonaron las primeras notas y se pudieron ver los primeros bailes, en un inicio que dio paso al ambiente festivo del encuentro.

El acto estuvo presidido por la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, junto a la regidora de Cultura, Mady Juan, y contó con una destacada presencia institucional, con directores generales del Govern y del Consell de Mallorca, así como la parlamentaria Anabel Curtó y otras autoridades. Durante la presentación, se realizó una entrega de obsequios a las agrupaciones participantes y un reconocimiento especial a Aires d’Andratx con motivo de su 40 aniversario, poniendo en valor su trayectoria y su profunda vinculación con la vida cultural del municipio. Asimismo, se rindió un emotivo homenaje a su fundador, Pedro Porcel, siendo su familia la encargada de recoger el reconocimiento en su nombre.

En su intervención, la alcaldesa destacó la consolidación del festival, afirmando que “tras el éxito de estos últimos años, ya se ha convertido en una cita ineludible de nuestro municipio”, subrayando además el valor del folclore como “la historia viva de nuestro pueblo”. Asimismo, dio la bienvenida a las agrupaciones asegurando que “Andratx es vuestra casa”, puso en valor las cuatro décadas de trayectoria de Aires d’Andratx y concluyó destacando que “lo que compartimos hoy es mucho más que un festival, es lo que somos”. La programación continuó el domingo a las 11.00 horas con la Mostra de música y baile tradicional en la terraza de Barba-roja.

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Tras la recepción, se llevó a cabo un pasacalles hasta la plaza de España, donde tuvieron lugar las primeras actuaciones ante numeroso público. El recorrido estuvo encabezado por los más jóvenes de la Escoleta d’Aires d’Andratx, seguidos por los grupos participantes con sus trajes tradicionales. Las banderas de las tres comunidades autónomas ondearon desde Son Mas hasta el centro del pueblo, acompañando el desfile en un ambiente festivo que reforzó el carácter participativo y abierto del festival.