Andratx presenta la programación de la Fira 2026, que se celebrará del 27 al 29 de marzo

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha presentado la programación de la Fira d’Andratx 2026 junto al presidente de la Cooperativa d’Andratx, Joan Castell, la regidora de Ferias, Sandra Milena, el regidor de Medio Ambiente, Antoni Nicolau, y otros concejales del consistorio.

El evento, uno de los más emblemáticos del municipio, tendrá lugar del 27 al 29 de marzo con un amplio programa de actividades dirigidas a todos los públicos.

Los actos arrancarán el viernes 27 de marzo con la conferencia “Present i futur de l’ametlla de Mallorca”, a cargo de la ingeniera agrónoma Carme Garau Taberner, jefa de producción vegetal del Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears. La sesión contará con la presentación de Miquel Gual, presidente del Camp Mallorquí, y se celebrará a las 19.00 horas en la Sala de Plenos del Ayuntamiento de Andratx.

Entre las propuestas destacadas se encuentra el FolkAndratx Festival 2026, que se celebrará los días 28 y 29 de marzo y contará con la participación del Grup de Danses Alimara (Valencia), la Asociación Cultural Bel (Tenerife) y Aires d’Andratx (Mallorca). El sábado 28 a las 17.30 horas tendrá lugar la recepción oficial y desfilada desde Son Mas hasta la plaza de España, mientras que el domingo 29 se celebrará la muestra de música y baile tradicional en la terraza de en Barba-roja.

La Fira d’Andratx también cuenta con la Ruta de la Tapa y el domingo 29 con la Mostra Gastronómica en el paseo de Son Mas, donde participan más de una veintena de establecimientos.

Durante el fin de semana, la Fira volverá a reunir tradición, sector primario y dinamización local, con propuestas que incluyen exposiciones agrícolas y ganaderas, mercado de producto local, gastronomía y actividades culturales, así como exhibiciones ecuestres a cargo de la Asociación de Carreters d’Andratx y el tradicional concurso de “tall de soca”.

Además, se podrá visitar la exposición “Projecte Conjunt APS Serra de Tramuntana: de l’ametller a la taula”, que se inaugurará el 27 de marzo y permanecerá abierta hasta el 29 de mayo de 2026, en horario de 09.00 a 14.30 horas, organizada bajo el proyecto Patrimoni Viu de la Serra con la participación del IES Baltasar Porcel.

El sábado 28 de marzo, la jornada incluirá el mercado artesanal, exhibiciones caninas, concursos tradicionales como el de ovejas con perro pastor y la doma de campo, talleres infantiles, música en directo y la Ruta de la Tapa en el paseo de Son Mas.

El domingo 29 continuará la programación con la exposición de Classic Riders y coches Drift, zona infantil con talleres y espectáculos, exhibiciones ecuestres, concurso de doma de caballos, el IX concurso de motosierra y la XIII Jornada Gastronómica.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que “la Fira d’Andratx es una de las citas más importantes de nuestro municipio, que pone en valor nuestras raíces, el trabajo del sector primario y la riqueza cultural y gastronómica que tenemos”. Asimismo, ha añadido que “seguimos apostando por una Fira abierta a todos, que dinamiza el pueblo y refuerza nuestra identidad como municipio”.

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Con todo, Andratx se prepara para vivir un fin de semana lleno de actividad, tradición y participación, consolidando la Fira como uno de los eventos más destacados del calendario anual.