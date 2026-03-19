El Ajuntament d’Andratx lanza la convocatoria de becas educativas para el curso 2025-2026

El departamento de Cultura y Educación del Ajuntament d’Andratx, que dirige la regidora Mady Juan, ha lanzado la convocatoria de becas educativas para el curso 2025-2026, con el objetivo de apoyar a las familias del municipio y facilitar el acceso a la formación en diferentes etapas educativas.

Las ayudas se estructuran en tres líneas. Por un lado, se convocan becas para estudios en el extranjero, dotadas con un total de 15.000 euros, dirigidas a estudiantes del municipio que realicen parte de su formación fuera del país.

Asimismo, el consistorio destina 70.000 euros a becas para estudios postobligatorios, que incluyen bachillerato, formación profesional, estudios universitarios y otras enseñanzas superiores.

Además, se contemplan ayudas para educación infantil, primaria, ESO y Formación Profesional básica, destinadas a apoyar a las familias en los gastos derivados del curso escolar.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 15 de abril. Las becas pueden tramitarse de forma telemática a través de la sede electrónica municipal o presencialmente con cita previa. Además, desde el consistorio se han habilitado dos tardes de atención para facilitar la tramitación. Las personas interesadas pueden consultar las bases y requisitos específicos en los anuncios publicados en la web del Ajuntament. La regidora de Cultura y Educación, Mady Juan, ha señalado que “estas ayudas permiten acompañar a las familias y facilitar el acceso a la educación en todas sus etapas”.

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La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que “estas becas reflejan el compromiso del Ayuntamiento con la educación y con el apoyo directo a las familias del municipio”. En este sentido, ha subrayado que “invertir en educación es invertir en el futuro de Andratx, garantizando que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades para formarse y desarrollar su proyecto vital”.