El Ayuntamiento de Andratx culpa al anterior gobierno de abandonar el Margarita II

Este martes se conoció la multa de 80.000 euros impuesta por el Consell de Mallorca al Ayuntamiento de Andratx por no evitar la destrucción del llaüt Margarita II, que estaba declarado como bien catalogado desde el año 2019 por parte de la institución insular. El PSOE exigió entonces la “destitución inmediata” de dos regidores, mientras que la alcaldesa ‘andritxola’, Estefanía Gonzalvo (PP), señala que “lo que hoy conocemos es la consecuencia directa de años de dejadez. Este equipo ha asumido la responsabilidad institucional y ha actuado para cerrar este expediente evitando un mayor perjuicio para las arcas públicas". El Ayuntamiento asegura que ha priorizado el menor impacto posible para los vecinos al descartar recurrir la sanción. Así pagará la multa para beneficiarse de la reducción de hasta el 40% que permite la normativa en el caso de que la entidad sancionada reconozca la responsabilidad.

El consistorio señala que los responsables reales son quienes precedieron al gobierno actual, comunicando: "Este expediente no responde a un hecho puntual, sino a años de falta de mantenimiento. El informe del Consell es claro: la pérdida del bien se debe a la falta de conservación, a la descoordinación interna y al desconocimiento de la situación, circunstancias que se produjeron durante el anterior mandato y que evidencian su falta de gestión sobre este bien catalogado". "El origen del problema se sitúa en etapas anteriores, con ausencia de actuaciones desde al menos 2017 y un inventario iniciado en 2019 que nunca se finalizó. Durante ese periodo, con el PSOE en el gobierno, se permitió que la embarcación permaneciera abandonada, sin protección ni mantenimiento".

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En cuanto a las dimisiones exigidas por la oposición, el Ayuntamiento expresa que resultan incoherentes cuando "quienes lo hacen formaron parte del gobierno que permitió esta situación". Y recogiendo las palabras de los socialistas “atentado contra el patrimonio”, manifiesta que deberían empezar por explicar su propia gestión. "Este expediente retrata una etapa de pasividad, falta de control y ausencia total de gestión sobre un bien catalogado. Intentar ahora generar titulares no cambia los hechos".