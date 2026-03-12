El Ayuntamiento de Andratx firma un protocolo para desarrollar 30 viviendas a precio limitado

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, y representantes de la promotora Posidon han firmado en el Castell de Son Mas un protocolo de intenciones para impulsar el desarrollo de 30 viviendas a precio limitado (VPL) en el municipio.

El acuerdo permitirá avanzar en la finalización de un edificio que permanecía inacabado desde hace más de dos décadas y que se transformará en una nueva promoción residencial destinada prioritariamente a vecinos de Andratx.

Durante el acto, Gonzalvo destacó que esta iniciativa supone “un paso importante para seguir ampliando la oferta de vivienda en el municipio y dar respuesta a una necesidad real de muchos vecinos”. En este sentido, subrayó la importancia de la colaboración entre el sector público y el privado para impulsar este tipo de proyectos y facilitar el acceso a la vivienda.

El protocolo firmado establece además un sistema de prioridad para los residentes del municipio. Según explicó la alcaldesa, durante los tres primeros meses del periodo de solicitudes solo podrán acceder a estas viviendas las personas que acrediten más de diez años de empadronamiento ininterrumpido en Andratx. Transcurrido ese periodo, y en caso de que quedaran viviendas disponibles, el proceso se abriría al resto de solicitantes.

La promoción contará con 30 viviendas, en su mayoría de dos y tres dormitorios, que se comercializarán bajo el régimen de Vivienda a Precio Limitado, con precios por debajo del valor actual del mercado.

El proyecto se desarrollará por iniciativa privada, mientras que el Ayuntamiento ha facilitado la tramitación administrativa necesaria para impulsar la actuación. La intervención permitirá además dar uso a una estructura existente que llevaba más de veinte años sin finalizar, recuperando un espacio que permanecía sin actividad.

Según han adelantado desde la promotora Posidon, la actuación se encuentra actualmente en fase final de redacción del proyecto de ejecución, paso previo al inicio de las obras. La duración estimada de la construcción sería de alrededor de un año y medio, mientras que el plazo total aproximado hasta que las viviendas puedan estar habitadas podría superar ligeramente los dos años, teniendo en cuenta los trámites previos al inicio de la obra y los procesos administrativos posteriores a su finalización.

Las viviendas tendrán mayoritariamente dos y tres dormitorios y se comercializarán a precio limitado conforme a la normativa autonómica.

Con esta iniciativa, el Ajuntament d’Andratx apuesta por impulsar nuevas fórmulas de colaboración público-privada que permitan ampliar la oferta de vivienda en el municipio y facilitar el acceso a los residentes, en un contexto marcado por la elevada demanda existente.