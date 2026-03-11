El gobierno municipal de Andratx inicia en Camp de Mar una ronda de contactos directos con los vecinos

El equipo de gobierno de Andratx, liderado por la alcaldesa Estefanía Gonzalvo, ha iniciado una ronda de encuentros vecinales en los distintos núcleos de población del municipio con el objetivo de mantener un contacto directo con la ciudadanía y conocer de primera mano sus inquietudes y propuestas.

Esta iniciativa forma parte de una acción de gobierno orientada a reforzar la comunicación con los vecinos, escuchar sus necesidades y recoger sugerencias que permitan mejorar la gestión municipal, así como presentar las principales iniciativas y proyectos que se están impulsando tanto en cada núcleo de población como a nivel general en todo el municipio.

El primer encuentro se ha celebrado en Camp de Mar, donde se han abordado diferentes cuestiones como la futura implantación del sistema de recogida selectiva puerta a puerta, sobre la que el Ajuntament está citando mediante carta a los vecinos a distintos encuentros informativos previstos los días 16 y 17 de marzo.

Durante la reunión también se informó sobre el estado del futuro contrato de iluminación del municipio, la propuesta de peatonalización de la calle Torrent y la petición trasladada desde el área de Movilidad del Ajuntament d’Andratx al TIB para mejorar la conectividad del municipio.

Asimismo, se trataron diferentes líneas de ayudas municipales, como las destinadas a la rehabilitación de fachadas, así como otras iniciativas de apoyo al comercio local y a los emprendedores.

De cara a la próxima temporada turística, desde el Ajuntament también se están manteniendo contactos con un grupo de artesanos locales con el objetivo de impulsar la creación de un mercado artesanal en Camp de Mar durante algunos días al mes.

Durante el encuentro también se abordaron proyectos de carácter general a nivel municipal, como la rehabilitación de Cas Metge y de la finca de Can Fasser, la reforma del Casal de Joves o el futuro Palacio de Deportes de Es Vinyet.

Noticias relacionadas

La alcaldesa, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que “estos encuentros nos permiten escuchar directamente a los vecinos, conocer sus preocupaciones y explicar de forma cercana el trabajo que estamos impulsando desde el Ajuntament. Nuestro objetivo es mantener un diálogo constante con la ciudadanía y trabajar juntos para mejorar cada uno de los núcleos de Andratx”.