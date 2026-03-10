Andratx invertirá un millón de euros en mejorar el asfaltado de calles en todo el municipio

El Ajuntament d’Andratx ejecutará en los próximos meses un nuevo plan municipal de asfaltado con una inversión de un millón de euros destinado a mejorar el estado del firme en diferentes calles del municipio. La actuación permitirá renovar más de 54.000 metros cuadrados de pavimento en distintos núcleos urbanos.

El proyecto, impulsado por la regiduría de Vías y Obras que dirige el primer teniente de alcalde, Joan Forteza, se desarrollará de forma escalonada e incluirá intervenciones en Sant Elm, s’Arracó, Camp de Mar, Port d’Andratx y el núcleo de Andratx.

Entre las calles donde se actuará se encuentran el carrer Dragonera, carrer Eolo y carrer Punta Blanca en Sant Elm; el carrer Porvenir en s’Arracó; el carrer Taronger y el carrer des Salinar en Camp de Mar; y el carrer Vell de Cala Llamp —en dos fases— junto al carrer Isaac Peral y calles adyacentes en el Port d’Andratx.

En el núcleo de Andratx, las actuaciones se llevarán a cabo en la carretera Ma-10, el carrer Andalusia, carrer Aragón, carrer Navarra, carrer Son Sampol, carrer Son Bosch, carrer Son Moner y el carrer Biscaia y sus perpendiculares. En el caso de la Ma-10, el asfaltado se realizará en el tramo de competencia municipal comprendido entre la rotonda de Son Esteve y la entrada de la población.

Paralelamente, el departamento municipal de Vías y Obras prevé completar el asfaltado de varias calles más situadas entre la plaza de España y la calle General Riera, con el objetivo de renovar prácticamente toda la Vila.

El primer teniente de alcalde y regidor de Vías y Obras, Joan Forteza, destaca que este plan permitirá “actuar en diferentes puntos del municipio y mejorar el estado de muchas calles que requieren una renovación del firme”.

Por su parte, la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, subraya que “seguimos trabajando para mejorar las infraestructuras del municipio y responder a las necesidades de los vecinos”, y añade que esta inversión “refuerza el compromiso del equipo de gobierno con el mantenimiento y la mejora del espacio público en todos los núcleos del municipio”.