Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
8M - Enfermeras al límiteEclipse Hoteles MallorcaCadáver Estadi BalearObras Villas LujoPermanencia RCD Mallorca
instagramlinkedin

El Ajuntament d’Andratx impulsa una nueva convocatoria de subvenciones para rehabilitar fachadas en los cascos urbanos

La alcalesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, junto a Antoni Nicolau, regidor Medio ambiente, Sostenibilidad y Protección Civil.

La alcalesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, junto a Antoni Nicolau, regidor Medio ambiente, Sostenibilidad y Protección Civil. / Ajuntament d'Andratx

Redacción Especiales

Andratx

El Ajuntament d’Andratx ha aprobado una nueva convocatoria de subvenciones destinada a fomentar la rehabilitación, conservación y embellecimiento de las fachadas de los edificios situados en los cascos urbanos del municipio.

La iniciativa tiene como objetivo contribuir a mejorar la imagen urbana, favorecer la conservación del patrimonio arquitectónico y evitar el deterioro progresivo de viviendas y edificios, ayudando a los propietarios a llevar a cabo actuaciones de mantenimiento y mejora.

Las ayudas están dirigidas a propietarios de viviendas unifamiliares, edificios plurifamiliares, conjuntos de apartamentos o comunidades de propietarios que quieran realizar obras de mantenimiento, restauración o rehabilitación en las fachadas de sus inmuebles.

La subvención cubrirá hasta el 25% del presupuesto de ejecución de las obras, con un máximo de 15.000 euros por edificio, y cuenta con una dotación total de 75.000 euros.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el día 8 de abril, preferentemente a través de la sede electrónica municipal o de forma presencial en el Servicio de Atención Ciudadana.

Las obras deberán estar finalizadas antes del 2 de febrero de 2027, momento en el que se procederá a la justificación y al abono de la ayuda correspondiente.

Noticias relacionadas

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que “con esta convocatoria queremos incentivar la mejora y conservación de las fachadas de nuestros núcleos urbanos, ayudando a los propietarios a mantener en buen estado sus edificios y contribuyendo al cuidado de la imagen de nuestro municipio”.

TEMAS

  • subvenciones
  • urbanismo
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents