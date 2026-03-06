Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ajuntament d’Andratx inaugura la exposición “Dones que fan Poble” con motivo del 8M

“Dones que fan Poble” nació con el objetivo de reconocer a mujeres del municipio que han tenido un papel destacado en la vida social, cultural y económica de Andratx

La muestra rinde homenaje a ocho mujeres de Andratx a través de una serie de fotografías y un vídeo proyectado durante el acto de inauguración

Acto de inauguración de la exposición 'Dones que fan poble'.

Acto de inauguración de la exposición 'Dones que fan poble'. / Ajuntament d'Andratx

Redacción Especiales

Andratx

El Ajuntament d’Andratx ha organizado diferentes actos culturales, deportivos, creativos y reivindicativos con motivo del Día Internacional de la Mujer, 8M. La programación, que se desarrolla a lo largo de la semana, tiene como eje central la exposición “Dones que fan Poble”, inaugurada en el salón de plenos y dedicada a reconocer la trayectoria y aportación de mujeres del municipio.

La muestra rinde homenaje a ocho mujeres de Andratx a través de una serie de fotografías y un vídeo proyectado durante el acto de inauguración, en el que cada una comparte su experiencia vital, su trayectoria profesional y su visión sobre la evolución del papel de la mujer en la sociedad.

Las protagonistas de esta edición son Maria Antònia Porcel Bonet (Can Font, “Tata”), zeladora del Hospital Son Llàtzer y profesora de boleros infantiles; Sofía Gutiérrez Ocaña, empresaria vinculada al sector del catering y la hostelería; Marga Ensenyat Ensenyat, maestra y directora del CEIP Es Vinyet; Maya Gañán, estudiante de filología hispánica y monitora de actividades extraescolares; Franciscana Enseñat, profesora de secundaria durante cuatro décadas en el colegio Ramon Llull de Andratx; Marga Borràs Alemany, enfermera de pediatría en el Centre de Salut d’Andratx; Sebastiana Pujol Ferrer (de’s Jota o de Ca’n Miqueló), emprendedora vinculada al bar J&J y promotora de la penya Lloriguera; y Sandra Bestard Palmer (“sa Peixetera”), empresaria del sector pesquero.

La exposición incluye una fotografía de cada una de las protagonistas. La sesión fotográfica previa a la muestra fue realizada por la fotógrafa Magdalena Puigserver y se llevó a cabo en el Castell de Son Mas.

La exposición fue inaugurada por la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, junto a regidores de la corporación municipal y la parlamentaria del Govern balear Anabel Curtó.

Durante el acto también se llevó a cabo la lectura del manifiesto institucional del 8M, que corrió a cargo de la técnico de Servicios Sociales del Ajuntament d’Andratx, Montse Meneses.

Como novedad, durante la exposición también se habilitó una urna para que los vecinos y vecinas del municipio puedan proponer nombres de mujeres que podrían formar parte de la edición de “Dones que fan Poble” de 2027.

La exposición “Dones que fan Poble” nació hace dos años con el objetivo de reconocer y visibilizar a mujeres del municipio que han tenido un papel destacado en la vida social, cultural y económica de Andratx. La iniciativa está impulsada por el departamento de Servicios Sociales y el Archivo Municipal del Ajuntament d’Andratx.

La programación del 8M en el municipio incluye también diferentes actividades culturales y deportivas abiertas a la ciudadanía, como talleres, conferencias y propuestas participativas que se desarrollan a lo largo de la semana. La muestra permanecerá abierta al público durante la jornada del domingo dentro de los actos organizados con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, destacó durante el acto la importancia de seguir reconociendo el papel de las mujeres en la sociedad y en la vida del municipio. “Las mujeres han sido y siguen siendo fundamentales en la construcción de nuestro pueblo. Con iniciativas como ‘Dones que fan Poble’ queremos visibilizar su esfuerzo, su talento y su contribución a Andratx, así como seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria”, señaló.

