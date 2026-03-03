El Consell de Infancia y Adolescencia de Andratx elige el logo de la Ruta Escolar Segura

El Consell de Infancia y Adolescencia de Andratx ha elegido el logotipo que identificará la “Ruta Escolar Segura”, una iniciativa impulsada por el departamento de Servicios Sociales del Ajuntament, que dirige la regidora Mady Juan, con el objetivo de señalizar y mejorar la seguridad en los recorridos escolares del municipio.

Este órgano municipal, integrado por alumnos de los distintos centros educativos elegidos democráticamente en cada colegio, participa activamente en iniciativas vinculadas a la infancia y la adolescencia.

La propuesta del concurso de dibujo partió del departamento de Servicios Sociales, que trasladó la iniciativa a este órgano de jóvenes, encargado de desarrollar el proceso y realizar la elección final.

Los estudiantes se reunieron en la sala de plenos del Ajuntament para seleccionar el dibujo ganador entre un total de diez propuestas finalistas, elaboradas por alumnos de los centros educativos. La elección se llevó a cabo mediante votación, en la que cada participante pudo valorar tres dibujos, otorgando 3, 2 y 1 punto.

El diseño elegido ha sido el de Nuria Marroquino Oliver, del colegio Ramon Llull. El logotipo servirá para señalizar las rutas escolares del municipio.

Desde el Ajuntament se agradece la implicación de este órgano y de sus miembros, así como la participación de todos los centros educativos y alumnos que han formado parte de esta iniciativa.