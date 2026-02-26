El pleno aprueba una modificación de crédito de más de 11,7 millones para inversiones en Andratx

El pleno del Ajuntament d’Andratx ha aprobado una modificación de crédito por valor de 11.741.500 euros, destinada a impulsar nuevas inversiones, mejorar servicios municipales y avanzar en proyectos estratégicos del municipio.

Se trata de una modificación de crédito que presenta el gobierno liderado por la alcaldesa Estefanía Gonzalvo, financiada principalmente con remanentes de tesorería, que permitirá ejecutar actuaciones que no estaban previstas en el presupuesto inicial o reforzar partidas existentes, con impacto directo en la ciudadanía.

Entre las actuaciones destaca la reforma integral del Casal de Joves, con una inversión de 500.000 euros, que permitirá acondicionar los espacios y adaptarlos a las necesidades de los jóvenes y sus actividades, reforzando los servicios dirigidos a este colectivo.

Asimismo, se destinan 1,7 millones de euros a la rehabilitación de Cas Metge, una vivienda adquirida por el Ajuntament en el centro de la localidad, que se acondicionará y adaptará para uso municipal. El objetivo es crear un nuevo espacio para la ciudadanía, donde puedan desarrollarse actividades y dar servicio al tejido asociativo del municipio, además de habilitar una zona de aparcamiento público en el solar anexo, tal y como apuesta la alcaldesa Gonzalvo.

En el ámbito del patrimonio, se prevé una inversión de 100.000 euros en la Torre des Sacrament, elemento de la Possessió de Son Mas, actual Casa Consistorial, con el objetivo de su conservación y mantenimiento como patrimonio municipal.

Se destinan 1,7 millones de euros a la rehabilitación de Cas Metge adaptará para uso municipal. / Ajuntament d'Andratx

Asimismo, se contemplan 1,5 millones de euros para instalaciones deportivas, enmarcados en la previsión futura de construcción de un palacio municipal de deportes en Es Vinyet, dando respuesta a las necesidades actuales y futuras del municipio y del tejido asociativo. Las actuales dependencias deportivas de Son Prim se han quedado pequeñas, lo que hace necesaria la ampliación y mejora de los equipamientos deportivos municipales, en línea con los compromisos de la formación de gobierno.

También se destinan 700.000 euros a la mejora de la red de pluviales y fecales, así como 580.000 euros para expropiaciones de terrenos destinados a la creación de aparcamientos municipales, con el objetivo de mejorar la disponibilidad de estacionamiento en el municipio.

El expediente incorpora además inversiones en equipamientos y maquinaria para los distintos servicios municipales, incluyendo la mejora de medios de la Policía Local, así como la mejora de espacios públicos.

Asimismo, se contempla una partida de 5,5 millones de euros para la demolición de varios edificios en la calle Ramat, en cumplimiento de una sentencia judicial firme y como paso previo a la reordenación urbanística de la zona. Además, se destinan 113.000 euros al acondicionamiento de una parcela de la calle Tonyina, para completar otra orden judicial firme ya ejecutada y devolver el espacio a su estado original.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha señalado que “esta modificación de crédito permite avanzar en proyectos clave, mejorar los servicios municipales y seguir dando respuesta a las necesidades reales de los vecinos”.

Noticias relacionadas

Con esta actuación, el gobierno liderado por la alcaldesa Estefanía Gonzalvo refuerza su apuesta por la inversión pública, la mejora de infraestructuras y la puesta en valor del patrimonio municipal.