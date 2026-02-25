Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Andratx presenta el PAAL 2025-2034 y refuerza la prevención de incendios forestales

Estefanía Gonzalvo, alcaldesa de Andratx destacó la importancia de la prevención y la implicación ciudadana en la protección del entorno y la seguridad de las personas

Miquel Lliteras, Carolina Rodríguez García, Estefanía Gonzalvo yAntoni Nicolau durante la presentación del Plan de Actuación de Ámbito Local contra Incendios Forestales de Andratx.

Redacción Especiales

El Ayuntamiento de Andratx ha presentado en el Castell de Son Mas el Plan de Actuación de Ámbito Local contra Incendios Forestales (PAAL) 2025-2034 del municipio, una herramienta clave para reforzar la prevención y la gestión del riesgo de incendios.

Durante el encuentro, que contó con la participación de un grupo de vecinos y representantes de diversas asociaciones, Miquel Lliteras, técnico redactor de Gest Ambiental, realizó una presentación técnica sobre los incendios en el ámbito mediterráneo, el diagnóstico del municipio, la evaluación del riesgo y las actuaciones de prevención. Explicó que el actual modelo territorial, marcado por el abandono agrario y la continuidad de masas forestales, favorece incendios de mayor intensidad, especialmente en zonas de interfaz urbano-forestal. También señaló la influencia de la orografía y la dispersión de viviendas, que dificultan las labores de extinción, y destacó la necesidad de actuar de forma preventiva mediante la gestión del combustible, la creación de fajas de seguridad, la mejora de accesos y la planificación del riesgo.

Por su parte, Carolina Rodríguez García, técnica forestal del Ibanat, ofreció una charla formativa sobre los “jardines cortafuegos”, centrada en la gestión del riesgo a través de la jardinería, señalando que la sequía, la baja humedad ambiental, la acumulación de combustible vegetal y el abandono de tierras de cultivo incrementan el riesgo de incendios.

También participaron Antoni Nicolau, regidor de Medio Ambiente y Protección Civil, y Estefanía Gonzalvo, alcaldesa de Andratx, quienes destacaron la importancia de la prevención y la implicación ciudadana en la protección del entorno y la seguridad de las personas.

El plan pone el foco en la gestión territorial preventiva como una responsabilidad compartida, con medidas dirigidas a la autoprotección, la gestión de la interfaz urbano-forestal, la mejora de accesos y el fomento de una cultura preventiva.

Con esta iniciativa, Andratx refuerza su compromiso con la protección del territorio y la prevención de incendios forestales.

