Andratx presenta el PAAL 2025-2034 y refuerza la prevención de incendios forestales

El Ayuntamiento de Andratx ha presentado en el Castell de Son Mas el Plan de Actuación de Ámbito Local contra Incendios Forestales (PAAL) 2025-2034 del municipio, una herramienta clave para reforzar la prevención y la gestión del riesgo de incendios.

Durante el encuentro, que contó con la participación de un grupo de vecinos y representantes de diversas asociaciones, Miquel Lliteras, técnico redactor de Gest Ambiental, realizó una presentación técnica sobre los incendios en el ámbito mediterráneo, el diagnóstico del municipio, la evaluación del riesgo y las actuaciones de prevención. Explicó que el actual modelo territorial, marcado por el abandono agrario y la continuidad de masas forestales, favorece incendios de mayor intensidad, especialmente en zonas de interfaz urbano-forestal. También señaló la influencia de la orografía y la dispersión de viviendas, que dificultan las labores de extinción, y destacó la necesidad de actuar de forma preventiva mediante la gestión del combustible, la creación de fajas de seguridad, la mejora de accesos y la planificación del riesgo.

Por su parte, Carolina Rodríguez García, técnica forestal del Ibanat, ofreció una charla formativa sobre los “jardines cortafuegos”, centrada en la gestión del riesgo a través de la jardinería, señalando que la sequía, la baja humedad ambiental, la acumulación de combustible vegetal y el abandono de tierras de cultivo incrementan el riesgo de incendios.

También participaron Antoni Nicolau, regidor de Medio Ambiente y Protección Civil, y Estefanía Gonzalvo, alcaldesa de Andratx, quienes destacaron la importancia de la prevención y la implicación ciudadana en la protección del entorno y la seguridad de las personas.

El plan pone el foco en la gestión territorial preventiva como una responsabilidad compartida, con medidas dirigidas a la autoprotección, la gestión de la interfaz urbano-forestal, la mejora de accesos y el fomento de una cultura preventiva.

Con esta iniciativa, Andratx refuerza su compromiso con la protección del territorio y la prevención de incendios forestales.