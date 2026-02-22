La Mostra de Teatre Amateur d’Andratx celebra su 37ª edición con cuatro propuestas escénicas en marzo

El Ayuntamiento de Andratx ha presentado la XXXVII Muestra de Teatro Amateur, que se celebrará durante los fines de semana del 1 al 21 de marzo en el Teatro Municipal de Sa Teulera.

La presentación ha corrido a cargo de la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, junto a la concejala de Cultura, Mady Juan, quienes han destacado la importancia de esta cita cultural ya consolidada en el municipio.

La edición de este año contará con la participación de compañías procedentes de distintos puntos de España. Desde Cuenca llegará Desacio Teatro con el monodrama Chiquilladas, una propuesta intimista que reflexiona sobre la vida desde la mirada de un niño. Desde Sevilla participará el Colectivo de Teatro Vistazul con Los mosquitos, una comedia costumbrista de los hermanos Álvarez Quintero.

La programación también incluye a la compañía madrileña Maru-jaspe, que pondrá en escena Tal vez soñar, una comedia emotiva que transita entre la realidad y el mundo de los sueños. Cerrará la muestra el grupo catalán GATU (Grupo Amigos del Teatro de Ullastrell) con Baby shower, una obra que combina humor y situaciones inesperadas en una celebración que se descontrola.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha señalado que "la Muestra de Teatro Amateur es una cita cultural imprescindible en nuestro municipio, que nos permite acostar el teatro a todos los públicos y disfrutar de propuestas de gran calidad". Asimismo, ha destacado que "desde el Ayuntamiento seguimos apostando por la cultura como un eje fundamental de la vida social de Andratx, apoyando iniciativas que enriquecen la oferta cultural y dinamizan el municipio".

Programación

1 de marzo: Chiquilladas (Desacio Teatro, Cuenca)

7 de marzo: Los mosquitos (CTV Teatro, Sevilla)

14 de marzo: Tal vez soñar (Maru-jasp, Madrid)

Noticias relacionadas

21 de marzo: Baby shower (GATU, Cataluña)