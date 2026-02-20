Andratx presenta el Plan de Actuación de Ámbito Local contra Incendios Forestales
El Ayuntamiento de Andratx presentará el próximo 24 de febrero el Plan de Actuación de Ámbito Local contra Incendios Forestales (PAAL) del municipio, un instrumento clave para reforzar la prevención, la planificación y la respuesta ante el riesgo de incendios forestales.
El acto tendrá lugar a las 18.00 horas en el Castell de Son Mas y estará abierto a la ciudadanía con el objetivo de dar a conocer las principales líneas de actuación del plan, así como fomentar la implicación de vecinos y vecinas en la protección del entorno.
El PAAL recoge medidas de gestión del territorio orientadas a reducir la carga de combustible vegetal y mejorar la seguridad en zonas urbanas y forestales. Entre ellas, destaca la creación de jardines cortafuegos, una estrategia que contribuye a disminuir el riesgo de propagación del fuego y a proteger tanto las viviendas como el paisaje.
Durante el encuentro participarán Miquel Lliteras, técnico redactor de Gest Ambiental; Carolina Rodríguez García, técnica forestal del Ibanat; Antoni Nicolau, regidor de Medio Ambiente y Protección Civil; y Estefanía Gonzalvo, alcaldesa de Andratx.
Desde el Ayuntamiento se subraya que la prevención y la corresponsabilidad son fundamentales para hacer frente a los incendios forestales, especialmente en un municipio con un alto valor ambiental y paisajístico como Andratx.
El acto servirá también para resolver dudas y ofrecer recomendaciones prácticas dirigidas a la ciudadanía para proteger sus viviendas y contribuir a la conservación del entorno natural.
