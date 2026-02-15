S’Arracó vive un Carnaval lleno de creatividad, participación y ambiente festivo

La Rua de s’Arracó arrancó al mediodía y recorrió la principal calle de la localidad en una jornada marcada por el ambiente festivo, la creatividad y la participación vecinal. La concentración tuvo lugar en Henriettas, punto de partida de un desfile muy animado que avanzó por la calle principal hasta llegar a la plaza de s’Arracó, donde se concentró el mayor ambiente de la celebración. Durante el recorrido destacaron las elaboradas creaciones de los participantes, que sorprendieron por su originalidad y puesta en escena, generando un ambiente festivo que acompañó todo el desfile, con la animación de la batucada del colegio Es Molins de s’Arracó, que puso ritmo al pasacalles. En cuanto a la participación, el desfile contó con varias comparsas y otros disfraces y creaciones inscritos en las diferentes categorías.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, junto a regidores del equipo de gobierno, también estuvieron presentes durante la celebración, compartiendo la jornada con vecinos y participantes. Al concluir la Rua, se elaboró una paella popular para todos los participantes, y la jornada continuó con un animado tardeo amenizado por un DJ. El carnaval fue organizado por la Regiduría de Fiestas, que dirige el concejal Iván Sánchez.

Noticias relacionadas

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, destacó “el gran ambiente vivido durante toda la jornada y la creatividad de los participantes”, y subrayó que “este tipo de celebraciones demuestran la implicación de s’Arracó, poniendo en valor la convivencia y la participación vecinal”.