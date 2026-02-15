La Rua de Andratx llena las calles de color, música y participación

La Rua de Andratx recorrió este sábado las principales calles de la localidad en una jornada marcada por el color, la música y la participación ciudadana, con una amplia variedad de disfraces y comparsas.

El desfile partió desde el paseo de Son Mas, desde donde numerosas comparsas, disfraces y carrozas avanzaron por el recorrido previsto hasta llegar a la plaza. Allí, los participantes ofrecieron creativas coreografías ante la atenta mirada de un numeroso público, así como de un jurado popular elegido para la ocasión, que tuvo una difícil tarea a la hora de valorar la originalidad y puesta en escena de las agrupaciones, convirtiendo este espacio en el epicentro de la celebración, donde se vivió el momento más intenso de la jornada.

En cuanto a la participación, el desfile contó con 18 agrupaciones inscritas: ocho en la categoría de comparsas de más de diez componentes, cinco en comparsas de entre tres y diez participantes y cinco en la categoría infantil.

Además, regidores del equipo de gobierno, incluida la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, también se disfrazaron y participaron activamente en la celebración.

En cuanto a los premios, en la categoría de comparsas de más de diez componentes resultó ganadora “Noche ochentera”. En la categoría de comparsas de entre tres y diez componentes, el premio fue para “Tragabolas”. En la categoría infantil, el galardón recayó en “El encanto amazónico”, mientras que el premio a la mejor animación fue para “Cosas extrañas”.

El carnaval fue organizado por la Regiduría de Fiestas, que dirige el concejal Iván Sánchez.

La Rua volvió a consolidarse como una de las citas más esperadas del calendario festivo local, con una destacada implicación de vecinos y colectivos del municipio.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, destacó “la gran participación y el ambiente festivo que se ha vivido durante toda la jornada, con vecinos de todas las edades volcados en el Carnaval”, y añadió que “la Rua vuelve a demostrar la capacidad del municipio para organizar eventos que fomentan la convivencia y la participación ciudadana”.