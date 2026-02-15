La Rua de Andratx llena las calles de color, música y participación
La Rua es una de las citas más esperadas del calendario festivo local, con una destacada implicación de vecinos y colectivos del municipio
El desfile contó con 18 agrupaciones inscritas
La Rua de Andratx recorrió este sábado las principales calles de la localidad en una jornada marcada por el color, la música y la participación ciudadana, con una amplia variedad de disfraces y comparsas.
El desfile partió desde el paseo de Son Mas, desde donde numerosas comparsas, disfraces y carrozas avanzaron por el recorrido previsto hasta llegar a la plaza. Allí, los participantes ofrecieron creativas coreografías ante la atenta mirada de un numeroso público, así como de un jurado popular elegido para la ocasión, que tuvo una difícil tarea a la hora de valorar la originalidad y puesta en escena de las agrupaciones, convirtiendo este espacio en el epicentro de la celebración, donde se vivió el momento más intenso de la jornada.
En cuanto a la participación, el desfile contó con 18 agrupaciones inscritas: ocho en la categoría de comparsas de más de diez componentes, cinco en comparsas de entre tres y diez participantes y cinco en la categoría infantil.
Además, regidores del equipo de gobierno, incluida la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, también se disfrazaron y participaron activamente en la celebración.
En cuanto a los premios, en la categoría de comparsas de más de diez componentes resultó ganadora “Noche ochentera”. En la categoría de comparsas de entre tres y diez componentes, el premio fue para “Tragabolas”. En la categoría infantil, el galardón recayó en “El encanto amazónico”, mientras que el premio a la mejor animación fue para “Cosas extrañas”.
El carnaval fue organizado por la Regiduría de Fiestas, que dirige el concejal Iván Sánchez.
La Rua volvió a consolidarse como una de las citas más esperadas del calendario festivo local, con una destacada implicación de vecinos y colectivos del municipio.
La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, destacó “la gran participación y el ambiente festivo que se ha vivido durante toda la jornada, con vecinos de todas las edades volcados en el Carnaval”, y añadió que “la Rua vuelve a demostrar la capacidad del municipio para organizar eventos que fomentan la convivencia y la participación ciudadana”.