El PSOE de Andratx reclama que las oficinas de turismo abran todo el año

El grupo municipal socialista de Andratx presentó ayer una moción en la que insta al equipo de gobierno, liderado por la alcaldesa Estefanía Gonzalvo (PP), a mantener abiertas las oficinas de información turística todos los días del año y con gestión directa municipal. El PSIB-PSOE denunció que el compromiso anunciado en septiembre de 2022 para ofrecer un servicio «permanente y operativo al 100%» no se ha cumplido, y aseguró que, actualmente, los horarios son reducidos, con cierres en fin de semana y variaciones injustificadas.

El secretario general de la Agrupación Socialista de Andratx, Enaitz Iñan, afirmó: «La alcaldesa prometió oficinas abiertas al 100% todo el año y no lo ha cumplido. No es serio que un municipio turístico como Andratx tenga sus oficinas cerradas justo cuando hay más visitantes». En declaraciones recogidas en el comunicado remitido por el partido, Iñan añadió que «la improvisación y la falta de planificación del gobierno municipal están afectando directamente la calidad del servicio».

La moción socialista defendió que la prestación del servicio continúe realizándose mediante gestión directa, argumentando que ello garantiza estabilidad laboral, conocimiento del territorio y coordinación con otras áreas municipales. «Externalizar este servicio sería un error: la información turística requiere personal formado, arraigado al municipio y con capacidad de dar una atención de calidad», remarcó Iñan.

Respuesta del Ayuntamiento

El Consistorio de Andratx rechazó de forma categórica las acusaciones formuladas por el PSIB-PSOE. En una nota remitida a los medios, el gobierno local lamentó que se pretenda «generar una polémica que no responde a la realidad» y defendió la gestión que se realiza de las oficinas de información turística.

Según el comunicado municipal, «las oficinas están operativas y funcionan con horarios adaptados a la temporada y a la afluencia real de visitantes, siguiendo criterios de planificación y eficiencia en la gestión de los recursos públicos». El Ayuntamiento negó cualquier incumplimiento y sostiene que la organización del servicio responde a criterios de responsabilidad.

La alcaldesa Estefanía Gonzalvo, según recogía la nota, «mantiene el compromiso de garantizar una atención turística profesional, con personal cualificado y coordinación con el resto de servicios municipales».