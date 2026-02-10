Estefanía Gonzalvo, alcaldesa de Andratx: “Damos un paso decisivo para garantizar una atención de calidad a nuestra gent gran”

Las obras de la futura Residencia para la Gent Gran de Andratx avanzan a buen ritmo cuando se cumple un año desde la colocación de la primera piedra de este proyecto clave para el municipio.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha visitado las obras junto a la directora general de Atención a la Dependencia y Personas con Discapacidad, María Castro, y el gerente del Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales, Alejandro Mora, acompañados por la dirección facultativa de la obra.

La futura residencia será la primera de titularidad pública que se construye en el municipio y dará servicio a 60 personas mayores dependientes. El edificio contará con tres plantas y una superficie construida total de 3.713,65 m², con un diseño integrado en el entorno.

El equipamiento se ubica en la calle Son Lluís, en una parcela anexa al Centro de Salud, con vistas a bancales de almendros y a la montaña de Garrafa. El proyecto dispone de un presupuesto estimado de 10.637.147 euros, financiado mediante el factor de insularidad y fondos propios del Govern de les Illes Balears. Según la planificación prevista, las obras finalizarán en 2027.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que “damos un paso decisivo para garantizar una atención de calidad a nuestra gent gran, con una infraestructura largamente esperada que avanza según lo previsto y que mejorará el bienestar de las personas mayores del municipio”.