Avanzan las obras de renovación de la red de agua en la barriada de Sa Coma

El Ayuntamiento de Andratx continúa avanzando en las obras de renovación de la red municipal de agua potable en la barriada de Sa Coma, una actuación estratégica destinada a modernizar unas infraestructuras muy deterioradas y a reducir las averías y pérdidas de agua que se producían de forma recurrente.

La actuación cuenta con una inversión total de 476.980,31 euros y se ejecuta de manera progresiva para minimizar las molestias al vecindario. En esta primera fase ya se han puesto en marcha los trabajos de señalización y las primeras intervenciones sobre la red, con la apertura de parte de la calzada para la sustitución de las canalizaciones y con maquinaria pesada operando en la zona de obras.

El proyecto contempla la sustitución de tuberías de transporte y distribución, así como de válvulas y acometidas antiguas. El plazo de ejecución previsto es de 20 semanas y la actuación cuenta con una garantía total de 36 meses, lo que permitirá asegurar el correcto funcionamiento de la infraestructura a medio y largo plazo.

Además, la actuación está incluida dentro del programa de Inversiones de Turismo Sostenible del Consell de Mallorca, con un presupuesto financiado de 458.305 euros.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que “estas obras son fundamentales para garantizar un suministro de agua moderno y eficiente. La red actual sufre pérdidas constantes y múltiples averías que afectan al vecindario y encarecen el mantenimiento. Con esta actuación avanzamos de manera firme en la mejora de los servicios básicos y en la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Sa Coma”.