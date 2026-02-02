Finalizada la instalación de nuevos juegos infantiles en las Escoletas municipales de Andratx y Port d’Andratx

El Ajuntament d’Andratx ha finalizado las labores de suministro, montaje e instalación de nuevos juegos infantiles en las Escoletas municipales de Andratx y Port d’Andratx, una actuación destinada a mejorar los espacios educativos y de juego de la primera infancia.

La alcaldesa, Estefanía Gonzalvo, junto a la regidora de Cultura, Mady Juan, han visitado las instalaciones para comprobar de primera mano el resultado de las actuaciones realizadas.

La intervención ha supuesto una inversión de 20.676,35 euros y cuenta con una garantía total de 4 años para todos los elementos instalados. Los nuevos juegos cumplen con la normativa vigente en materia de seguridad y accesibilidad, ofreciendo espacios más seguros, inclusivos y adaptados a las necesidades de los niños y niñas.

Durante la visita, la alcaldesa ha señalado que “continuamos invirtiendo en la mejora de las Escoletas municipales porque creemos firmemente que ofrecer espacios seguros, modernos y de calidad es fundamental para el bienestar y el desarrollo de nuestros niños y niñas”, y ha añadido que “estas actuaciones son una muestra del compromiso del Ajuntament con la educación y con las familias del municipio”.