El Ayuntamiento de Andratx firma un convenio con el Colegio de Veterinarios para reforzar la protección animal
El acuerdo permitirá mejorar la gestión, el control y el bienestar de los animales de compañía del municipio
Ayuntamiento de Andratx y Colegio Oficial de Veterinarios de las Illes Balears (COVIB) han suscrito un acuerdo de colaboración con el objetivo de mejorar la gestión, el control y el bienestar de los animales de compañía del municipio. El convenio fue firmado en el Ajuntament d’Andratx por la alcaldesa, Estefanía Gonzalvo, y el presidente del COVIB, Ramon García.
Gracias a esta alianza, el Consistorio podrá acceder al Registro de Identificación de Animales de Compañía de las Illes Balears (RIACIB), una herramienta que facilitará la actualización del censo municipal, la localización de propietarios mediante microchip y la gestión de animales perdidos o abandonados, así como el control de los animales potencialmente peligrosos.
El documento suscrito incluye también un módulo específico para la gestión de las colonias felinas, en cumplimiento de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Este sistema permitirá dar de alta las colonias existentes, identificar a los gatos a nombre del Ayuntamiento y realizar el seguimiento de las esterilizaciones y vacunaciones a través de veterinarios designados.
Por su parte, el Colegio Oficial de Veterinarios se encargará de la gestión técnica del registro, del mantenimiento de la base de datos y de la formación del personal municipal, garantizando la seguridad de la información y el cumplimiento de la normativa de protección de datos.
La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha señalado que “este convenio supone un paso importante para mejorar el control, la protección y el bienestar de los animales de compañía en el municipio, así como para avanzar en una gestión más eficaz y responsable de las colonias felinas, cumpliendo con la normativa vigente”.
El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, y contará con una comisión de seguimiento integrada por representantes de ambas partes para asegurar su correcto funcionamiento.
