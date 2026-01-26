El Port d’Andratx celebra sus tradicionales Beneïdes en honor a Sant Antoni

El Port d’Andratx ha celebrado este sábado sus tradicionales Beneïdes en honor a Sant Antoni, una de las citas más arraigadas del calendario festivo local, con una destacada participación vecinal y un ambiente marcado por la tradición.

Carrozas y monturas recorrieron las calles del núcleo costero acompañadas por la Banda de Xeremiers de Andratx, poniendo música y color a un desfile que culminó en la parroquia. Allí, el rector, mossèn Joan Bordoy, llevó a cabo la bendición de todos los participantes, con especial atención a las mascotas, en un acto que contó con la presencia de las autoridades municipales encabezadas por la batlessa de Andratx, Estefanía Gonzalvo.

Tras la celebración de las Beneïdes, la fiesta en honor a Sant Antoni continuó a lo largo de la noche con la tradicional encesa de foguerons en la Plaça de l’Església, dando paso a una velada de convivencia que se completócon actuaciones musicales y ambiente festivo.

Durante la jornada se ofrece servicio de barra y la venta de bolsas para torrar, a beneficio de la Associació de Carreters i Cavallistes d’Andratx, reforzando el carácter popular y participativo de la celebración.

Noticias relacionadas

Con estos actos, El Port d’Andratx mantiene vivas las tradiciones vinculadas a Sant Antoni, una fiesta que cada año reúne a vecinos y visitantes en torno a la cultura popular.