Fitur refuerza la proyección de Andratx como destino turístico los 365 días del año

Andratx ha participado en Fitur con una delegación encabezada por la alcaldesa Estefanía Gonzalvo, el regidor de Turismo, Lluís Toni Sieiro, y la técnica de turismo municipal, Cristina Cruz. Durante los días de feria, el Ayuntamiento ha desarrollado una agenda institucional y promocional, manteniendo contactos con profesionales y agentes del sector turístico.

Uno de los ejes centrales de la presencia andritxola en Fitur ha sido la presentación del vídeo promocional “Andratx ho és tot 365”, una pieza audiovisual que ha tenido una buena acogida y que transmite el mensaje de un Andratx vivo los doce meses del año, combinando mar, montaña, cultura, gastronomía, deporte y una forma de vivir ligada a la identidad local.

El regidor de Turismo, Lluís Toni Sieiro, ha valorado de forma positiva la experiencia y ha señalado que “Fitur ha sido una oportunidad para explicar el modelo turístico que defendemos para Andratx, basado en la calidad, la sostenibilidad y el respeto por el territorio, y para establecer contactos que pueden tener un retorno a medio y largo plazo”.

La presencia en la feria ha permitido también reforzar la promoción exterior del municipio y consolidar su posicionamiento como un destino que apuesta por un turismo responsable y desestacionalizado.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que “Andratx se ha mostrado en Fitur tal y como es: un municipio auténtico, acogedor y vivo durante todo el año, que quiere seguir creciendo sin perder su esencia”.

Con la participación en Fitur, el Ayuntamiento de Andratx da continuidad a su estrategia de promoción turística, apostando por un modelo que pone en valor la identidad, el entorno y la calidad de vida del municipio, bajo el mensaje que resume la campaña: “Andratx ho és tot 365”.