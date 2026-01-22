Andratx presenta en Fitur su vídeo “Andratx ho és tot 365” como apuesta por un turismo todo el año
El audiovisual pone en valor la diversidad del municipio, con espacios como Sant Elm, Andratx, Sa Dragonera, la Trapa, Camp de Mar o el Port d’Andratx,
El Ayuntamiento de Andratx ha presentado en Fitur su nuevo vídeo promocional bajo el lema “Andratx ho és tot 365”, dentro del escaparate de Illes Balears, en el marco del acto institucional celebrado durante la feria.
La pieza audiovisual resume el mensaje central de la campaña: Andratx es un municipio que se puede disfrutar durante los doce meses del año. El vídeo combina imágenes de mar y montaña, pueblos con identidad, patrimonio natural y cultural, deporte y vida cotidiana, mostrando que Andratx no es solo un destino de verano, sino un lugar vivo los 365 días.
Durante la presentación, se ha puesto en valor la diversidad del municipio, con espacios como Sant Elm, Andratx, Sa Dragonera, la Trapa, Camp de Mar o el Port d’Andratx, junto a escenas que reflejan cultura, gastronomía, deporte y tradiciones.
La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha señalado que “este vídeo muestra lo que somos: un municipio auténtico, acogedor y lleno de vida durante todo el año, que quiere crecer desde el respeto, la calidad y la sostenibilidad”.
Por su parte, el regidor de Turisme, Lluís Toni Sieiro, ha destacado que “con esta campaña queremos atraer a un visitante que valore la naturaleza, la cultura, el deporte y la tranquilidad, y que entienda que Andratx es mucho más que sol y playa”.
La presentación del vídeo se ha desarrollado dentro de la agenda oficial del espacio de Illes Balears y ha despertado interés entre profesionales del sector y visitantes que se han acercado al escaparate balear.
Con “Andratx ho és tot 365”, el municipio refuerza su apuesta por un modelo turístico basado en la diversidad, la identidad propia y la sostenibilidad, con el objetivo de consolidarse como un destino para disfrutar durante todo el año.
- El CTA da su veredicto sobre los dos polémicos penaltis a favor del Mallorca ante el Athletic
- Condenan a una cadena de televisión por incluir en un reportaje a una niña saludando al Rey en Mallorca
- Sóller ordena a la familia March retirar la barrera que cierra el paso al camí de Bàlitx
- Palma tendrá que pagar todos los conciertos de la Revetla de Sant Sebastià que se cancelaron
- Dos hermanos, heridos de gravedad al ser apuñalados por su padre en Palma
- El Club Mar de Palma adjudica dos de sus cuatro nuevos restaurantes al grupo madrileño Azotea
- Vox Palma propone que el edificio de Gesa se destine a oficinas y alquileres
- La borrasca Harry deja 26 incidentes leves en Mallorca y desborda un torrente en Sencelles