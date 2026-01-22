Andratx presenta en Fitur su vídeo “Andratx ho és tot 365” como apuesta por un turismo todo el año

El Ayuntamiento de Andratx ha presentado en Fitur su nuevo vídeo promocional bajo el lema “Andratx ho és tot 365”, dentro del escaparate de Illes Balears, en el marco del acto institucional celebrado durante la feria.

La pieza audiovisual resume el mensaje central de la campaña: Andratx es un municipio que se puede disfrutar durante los doce meses del año. El vídeo combina imágenes de mar y montaña, pueblos con identidad, patrimonio natural y cultural, deporte y vida cotidiana, mostrando que Andratx no es solo un destino de verano, sino un lugar vivo los 365 días.

Durante la presentación, se ha puesto en valor la diversidad del municipio, con espacios como Sant Elm, Andratx, Sa Dragonera, la Trapa, Camp de Mar o el Port d’Andratx, junto a escenas que reflejan cultura, gastronomía, deporte y tradiciones.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha señalado que “este vídeo muestra lo que somos: un municipio auténtico, acogedor y lleno de vida durante todo el año, que quiere crecer desde el respeto, la calidad y la sostenibilidad”.

Por su parte, el regidor de Turisme, Lluís Toni Sieiro, ha destacado que “con esta campaña queremos atraer a un visitante que valore la naturaleza, la cultura, el deporte y la tranquilidad, y que entienda que Andratx es mucho más que sol y playa”.

La presentación del vídeo se ha desarrollado dentro de la agenda oficial del espacio de Illes Balears y ha despertado interés entre profesionales del sector y visitantes que se han acercado al escaparate balear.

Con “Andratx ho és tot 365”, el municipio refuerza su apuesta por un modelo turístico basado en la diversidad, la identidad propia y la sostenibilidad, con el objetivo de consolidarse como un destino para disfrutar durante todo el año.