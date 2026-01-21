La delegación de Andratx llega a Madrid para participar en Fitur y presentar su apuesta por un turismo los 365 días del año
La delegación del Ayuntamiento de Andratx ha llegado a Madrid para participar en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra hasta el domingo 25, dentro del escaparate de Illes Balears.
La comitiva andritxola está formada por la alcaldesa Estefanía Gonzalvo, el regidor de Turisme, Lluís Toni Sieiro, y la técnica de turismo, Cristina Cruz, que durante estos días desarrollarán una agenda centrada en la promoción del municipio como un destino vivo durante todo el año.
El eje central de la presencia de Andratx en Fitur es la presentación del nuevo vídeo promocional “Andratx ho és tot 365”, que transmite la idea de que el municipio ofrece experiencias los doce meses del año, combinando naturaleza, mar, patrimonio, pueblos con identidad propia y deporte.
Durante la primera jornada, la delegación ya ha iniciado contactos con profesionales del sector turístico y ha participado en las actividades del espacio de Illes Balears.
El acto institucional en el que se enmarca la participación de Andratx está previsto para el jueves 22 de enero, jornada en la que se desarrollará la presentación oficial del municipio dentro del escaparate balear.
La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha señalado que “llegamos a Fitur con mucha ilusión y con un mensaje claro: Andratx es un municipio que se puede disfrutar durante todo el año”.
Por su parte, el regidor de Turisme, Lluís Toni Sieiro, ha destacado que “estos días en Madrid nos permitirán mostrar nuestro proyecto turístico y establecer contactos que ayuden a seguir creciendo desde la calidad y el respeto por nuestra identidad”.
