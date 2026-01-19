S’Arracó inaugura las Beneïdes del municipio de Andratx pese a la amenaza de mal tiempo
La localidad de s’Arracó celebró la tarde del sábado las primeras Beneïdes del municipio de Andratx, dando así el pistoletazo de salida a una de las tradiciones más arraigadas del calendario festivo local. El domingo fue el turno de Andratx Vila, mientras que Port d’Andratx acogerá la celebración el próximo sábado día 24.
Contra todo pronóstico y pese a las malas condiciones meteorológicas registradas en la zona, finalmente una veintena de carrozas engalanadas y numerosas monturas recorrieron las principales calles de s’Arracó, acompañadas por la música de la Banda de Xeremiers d’Andratx, que animó el desfile durante todo el recorrido.
A las puertas de la parroquia, el rector mossèn Joan Bordoy fue el encargado de bendecir a todos los animales participantes, así como a las personas que desfilaron frente al templo, en un acto seguido con atención por vecinos y visitantes.
La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, acompañada por otros regidores del equipo de gobierno municipal, estuvo presente durante la bendición y participó en el reparto de una ensaimada a cada uno de los participantes, poniendo el broche final a una jornada marcada por la tradición y la participación popular. Durante el acto, Protección Civil de Andratx y Policía Local veló por el correcto desarrollo de la celebración y la seguridad del recorrido.
